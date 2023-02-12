В Одесской исправительной колонии четверо осужденных в возрасте от 26 до 37 лет организовали целую схему мошенничества в сети.

В одесской тюрьме заключённые продавали несуществующие товары через интернет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Как сообщили в ГУНП Одесской области, на разных интернет-платформах и в социальных сетях преступники решили разместить специальные объявления о продаже древесины, автомобилей и других товаров. Товара у них, конечно же, не было.

Таким образом, сообщники «продавали» несуществующие товары. После получения денег мошенники не выходили на связь.

У фигурантов правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяли мобильные терминалы с публикациями в разных сообществах, дополнительные сим-карты, черновые записи, на которых указаны абонентские номера и номера банковских карточек, а также другие вещи. Полиция проводит мероприятия по установлению полного круга потерпевших граждан.

Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении в мошенничестве, совершенном организованной группой, что предусмотрено ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса. Ранее фигуранты уже были осуждены за кражи, грабежи, разбои и незаконное завладение транспортными средствами. На данный момент грозит дополнительные 12 лет тюрьмы.

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