Правоохранители Одессы начали расследование по факту трагедии, которая произошла с несовершеннолетней девочкой в Суворовском районе города.
Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Одесской области, тело 13-летней местной жительницы было обнаружено 12 февраля около четырех часов вечера возле многоэтажки на улице Академика Воробьева.
"По предварительной информации, девушка прыгнула с общего балкона, расположенного на девятом этаже дома", - рассказали в полиции.
Также отмечается, что семья погибшей в поле зрения правоохранителей раньше не попадала.
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Ведомости по указанному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 с отметкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что в Сарате Одесской области 12-летняя ученица школы выпрыгнула из окна третьего этажа.
Жуткое событие произошло 1 февраля в 10 дня. Как рассказали в полиции, на основании полученных объяснений от учителей и одноклассников, событие предварительно квалифицировали как доведение до самоубийства, совершенное в отношении несовершеннолетнего.
К счастью, девочка выжила и была госпитализирована в медицинское учреждение с закрытыми переломами голени и пятки.
Также сообщалось об уникальной операции, благодаря которой удалось спасти подростка.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Одесской области исчезли две сестры.