Правоохранители Одессы начали расследование по факту трагедии, которая произошла с несовершеннолетней девочкой в ​​Суворовском районе города.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Одесской области, тело 13-летней местной жительницы было обнаружено 12 февраля около четырех часов вечера возле многоэтажки на улице Академика Воробьева.

"По предварительной информации, девушка прыгнула с общего балкона, расположенного на девятом этаже дома", - рассказали в полиции.

Также отмечается, что семья погибшей в поле зрения правоохранителей раньше не попадала.

Ведомости по указанному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 с отметкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Сарате Одесской области 12-летняя ученица школы выпрыгнула из окна третьего этажа.

Жуткое событие произошло 1 февраля в 10 дня. Как рассказали в полиции, на основании полученных объяснений от учителей и одноклассников, событие предварительно квалифицировали как доведение до самоубийства, совершенное в отношении несовершеннолетнего.

К счастью, девочка выжила и была госпитализирована в медицинское учреждение с закрытыми переломами голени и пятки.

Также сообщалось об уникальной операции, благодаря которой удалось спасти подростка.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Одесской области исчезли две сестры.