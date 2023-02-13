Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили на странице Окнянского поселкового совета в соцсети Facebook.

Виктор погиб во время выполнения боевого задания вблизи села Диброва Старобельского района Луганской области, похоронили его в родном селе Ставрово в Одесской области 12 февраля.

«Не стало любящего внука, сына, доброго брата», – сообщили в Окнянском поселковом совете.

Сообщается, что Виктор Леновой родился 20 апреля 1994 в с. Ставрово Красноокнянского района, после окончания в 2011 году школы учился на повара в Одессе, затем работал по специальности.

В октябре прошлого года был призван на военную службу по всеобщей мобилизации, служил стрелком аэромобильного взвода.

Автомобиль с гробом Героя его односельчане встречали на коленях.

«Никогда не простим»,

«Вечная память и царство небесное»,

«Вечная память тебе, сынок. Царство Небесное. Семье соболезнования. Герои не умирают»,

«Мир его душе», – пишут украинцы в соцсетях, выражая соболезнования.

Напомним, украинцев предупредили о дате нового ракетного удара со стороны оккупантов.

Также сообщалось, что Одессу всколыхнула трагедия с 13-летней девочкой.

Кроме того, Politeka.net писала, что врачи не смогли спасти жизнь защитника с Днепропетровщины.