Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили на странице Окнянского поселкового совета в соцсети Facebook.
Виктор погиб во время выполнения боевого задания вблизи села Диброва Старобельского района Луганской области, похоронили его в родном селе Ставрово в Одесской области 12 февраля.
«Не стало любящего внука, сына, доброго брата», – сообщили в Окнянском поселковом совете.
Сообщается, что Виктор Леновой родился 20 апреля 1994 в с. Ставрово Красноокнянского района, после окончания в 2011 году школы учился на повара в Одессе, затем работал по специальности.
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В октябре прошлого года был призван на военную службу по всеобщей мобилизации, служил стрелком аэромобильного взвода.
Автомобиль с гробом Героя его односельчане встречали на коленях.
«Никогда не простим»,
«Вечная память и царство небесное»,
«Вечная память тебе, сынок. Царство Небесное. Семье соболезнования. Герои не умирают»,
«Мир его душе», – пишут украинцы в соцсетях, выражая соболезнования.
Напомним, украинцев предупредили о дате нового ракетного удара со стороны оккупантов.
Также сообщалось, что Одессу всколыхнула трагедия с 13-летней девочкой.
Кроме того, Politeka.net писала, что врачи не смогли спасти жизнь защитника с Днепропетровщины.