Как пишет Politeka.net, погиб певец из Овидиопольского района Максим Браславский – он пошел в ряды ВСУ добровольцем после 24 февраля. Об этом сообщила руководитель вокального ансамбля "Джельсомино" Наталья Пушкаренко.

«Мозг отказывается это понять – погиб наш красавец, наша гордость, один из первых выпускников вокального ансамбля "Джельсомино", замечательный певец, патриот Максим Браславский. У него впереди была прекрасная жизнь вместе с любящими родителями и красавицей женой! Его талант и харизма открывали перед ним все двери! Но Максима поставили перед выбором – свое благополучие или свобода страны», - написала Пушкаренко на своей странице в Facebook.

По ее словам, Браславский добровольно пошел в ряды ВСУ.

«Мы безгранично уважаем выбор Максима, но хочется кричать от того, что какие-то твари с имперскими амбициями заставили такого светлого человека делать этот выбор. Наш Максим заплатил страшную цену за независимость Украины. Он отдал свою жизнь», – подчеркнула Пушкаренко.

Руководитель вокального ансамбля "Джельсомино" призналась, что жутко знать, что обрываются жизни замечательных, умных, правильных ребят.

"Становятся сиротами не только их родные, становимся сиротами мы все. Помолитесь за нашего Максима! Теперь он будет петь в небесном хоре. А для нас он навсегда останется таким улыбающимся, красивым, веселым…», - написала Пушкаренко, добавив фото Максима, жизнь которого оборвала война.

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