В Одесской области провели в последний путь отца двоих детей, который отдал жизнь за Украину.

Как пишет Politeka.net, 47-летний Андрей из Болграда отправился защищать Украину в результате мобилизации. Погиб украинский герой 3 октября в 2022 году. Об єтом сообщает пресс-служба Болградской районной государственной администрации.

Отмечается, что у Андрея остались двое детей, мать и жена. На похороны пришли друзья, родственники и сослуживцы, а также жители города и представители власти.

"Его смерть – это не только боль семьи, это боль всего района, боль всей страны. Настоящий патриот, верный сын Украины любящий муж, отец и сын. Таким он навсегда останется в нашей памяти, а его имя навеки будет образцом мужества, патриотизма и несокрушимости. От имени Болградской районной военной администрации выражаю самые искренние слова соболезнования семье Андрея", - сказал представитель администрации района на похоронах Андрея.

Украинцы тоже выразили соболезнования в комментариях:

"Вечная память нашим героям!";

"Родным соболезнование";

"Царство небесное воину - земляку, родным и побратимам поклон и соболезнование. Родителям,школе спасибо за воспитание бойцов-патриотов своей Родины".

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