В ОК «Юг» прокомментировали сложившуюся 14 февраля конфликтную ситуацию во время вручения повестки одному из граждан. Вероятно, речь о видео снята на улице Одессы.

Оперативное командование сообщает , что военная служба правопорядка проводит служебное расследование по факту превышения служебных полномочий.

«Некорректное поведение военнослужащих осуждено командованием. Руководители областного и районного ТЦК и СП привлечены к дисциплинарной ответственности», - заявили в ОК.

На видео, снятом в Одессе, группа людей в военной форме пытаются силой отвести куда-то другого мужчину, который сопротивляется.

При этом в оперативном командовании напомнили, что меры мобилизации призваны сформировать резерв сил обороны. Поэтому, каждый гражданин должен прибыть в ТЦК и СП для уточнения своих личных данных.

Ранее Верховная Рада одобрила законопроект «Об утверждении Указа Президента Украины «О продлении срока действия военного положения в Украине» (№ 8419), которым срок действия военного положения продлен с 19 февраля 2023 еще на 90 дней. Кроме того, парламент продлил мобилизацию так же на 90 дней.

Напомним, названа дата следующего ракетного удара по Украине.

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