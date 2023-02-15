33-летнего Максима Браславского похоронили 14 февраля, попрощаться с ним пришли его родные, друзья и жители родного села.
Один из первых выпускников вокального ансамбля "Джельсомино", певец, патриот Максим Браславский пошел в ряды ВСУ добровольцем после 24 февраля.
Оказавшись перед выбором – свое благополучие или свобода, независимость Украины, Максим принял решение и заплатил самую страшную цену. Восьмого февраля во время выполнения боевой задачи Максим Браславский погиб.
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Похоронили Максима в селе Барабой.
«У него впереди была прекрасная жизнь вместе с любящими родителями и красавицей женой! Его талант и харизма открывали перед ним все двери!...» - вспоминает Максима руководитель ансамбля "Джельсомино" Наталья Пушкаренко.
Украинцы выражают слова соболезнования семье и друзьям молодого певца, чью жизнь оборвала страшная война:
«Еще бы жить и жить»,
«Вечная память. Спасибо за все. Отомстим»,
«Вечная память герою»,
«Вечный покой даруй ему, Господи. Жене, маме и всем родственникам сочувствие и низкий поклон» .
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