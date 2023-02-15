В Одесской области будут судить начальника отдела полиции - правоохранителя разоблачили во время получения взятки.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Правоохранителя разоблачили при получении взятки в сумме в 5 тыс. долларов США рядом с его местом работы в октябре 2022 года. За эти деньги полицейский обещал отцу, чей сын оказался на скамье подсудимых после смертного ДТП, смягчить приговор для его сына.

В частности, согласовать с представителем судебной власти минимальное наказание, а по возможности вынесения оправдательного приговора.

В то же время полицейский отметил, что в случае отказа «сотрудничать» его сыну могут назначить самое суровое наказание.

Полицейского уволили из правоохранительных органов.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

За это взяточник светит от 3 до 5 лет тюремного срока и конфискация имущества.

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