Владелец кафе лично вышел в зал к посетительнице, вступил с ней в конфликт из-за языка обслуживания, а впоследствии вообще заявил, что это его частная собственность.

Свой отказ обслуживать клиентку на украинском объяснил тем, что плохо ею владеет. По его словам, это его частная собственность, а значит, обслуживать украинский здесь никого не будут.

"Я могу и отказать в обслуживании. Я хозяин кафе", – ответил владелец по просьбе общаться на украинском языке.

"Обслуживать на украинском меня здесь не будут?", - спросила посетительница заведения.

На что владелец кафе ей ответил, что в школе его учили на русском, а украинский он "знает плохо". На видео также видно, что меню заведения на русском.

После этого посетительницу попросили уйти из заведения, потому что оно якобы уже закрывается. Возмущенная женщина вышла из кафе, вызвала полицию и написала заявление.

Ранее сообщалось, что в Полтаве подростки попали в скандал после вечеринки, где играла российская попса.

Молодежь Полтавы на видео "отрывается" под Инстасамку, Басту, Моргенштерна и т.д.

В заведении, где развлекались подростки, подчеркнули, что они только предоставляли в аренду помещение организаторам ивента, не устраивая дискотеку, не продавая билеты и не решали, какие треки будут играть.

Поскольку организатор нарушил договоренности, руководство заведения прибыло на место проведения мероприятия и прекратило его досрочно.

Напомним, конфликт произошел из-за украинского в супермаркете: продавщицу в результате уволили.

Как сообщала Politeka, штрафы за нарушение языкового закона: как сейчас наказывают за отказ общаться на украинском.

Также Politeka писала, что судьям с пенсией более 150 тысяч гривен хотят урезать выплаты, но украинцам рано радоваться: детали законопроекта.