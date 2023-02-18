Бизнесмен из Одессы был оштрафован на 17 тысяч гривен за то, что использовал генератор для зарядки гаджетов своих клиентов. Как сообщили местные СМИ, этот случай вызвал скандал в городе. Об этом информирует dnpr.com, ссылаясь на пост журналиста Юрия Бутусова в Facebook.
По данным источника, бизнесмен использовал генератор, чтобы зарядить телефоны и планшеты клиентов своего заведения. В результате нарушения была проведена проверка, в ходе которой был установлен факт незаконного использования электроэнергии.
Мужчина обратился к посетителям с просьбой добровольно донатить на закупку горючего для генератора. Во время отключения электричества генератор включался и люди имели возможность сидеть в тепле, пить чай и подзаряжать гаджеты.
Согласно официальным данным, бизнесмен был оштрафован за нарушение энергетических правил и незаконное использование электроэнергии. Это случай является предупреждением для всех предпринимателей, что несоблюдение правил использования энергии может повлечь за собой серьезные последствия.
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«О совести нечего говорить, у людей, рисующих такие дела и такие приговоры, вопрос морали в жизни возникает очень редко. Это еще один такой малый, но позорный и показательный случай, когда государство вместо помощи гражданам в выживании наоборот работает для вымогательства и уничтожения бизнеса»- поделился Бутусов.
В результате скандала в Одессе многие бизнесмены обратили внимание на необходимость соблюдения энергетических правил и ограничений. Теперь они осознают, что незаконное использование электроэнергии может привести к штрафам и другим неприятностям.
Сам бизнесмен удивился реакции горожан:
«Мне столько людей говорили "Спасибо", рассказывали, какой я молодец, как я помог им не потерять работу, как много я сделал для них… Хоть бы один пришел и положил 200 грн на штраф».
Напомним, конфликт произошел из-за украинского в супермаркете: продавщицу в результате уволили.
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