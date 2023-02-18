Мужчина обратился к посетителям с просьбой добровольно донатить на закупку горючего для генератора.

Бизнесмен из Одессы был оштрафован на 17 тысяч гривен за то, что использовал генератор для зарядки гаджетов своих клиентов. Как сообщили местные СМИ, этот случай вызвал скандал в городе. Об этом информирует dnpr.com, ссылаясь на пост журналиста Юрия Бутусова в Facebook.

По данным источника, бизнесмен использовал генератор, чтобы зарядить телефоны и планшеты клиентов своего заведения. В результате нарушения была проведена проверка, в ходе которой был установлен факт незаконного использования электроэнергии.

Мужчина обратился к посетителям с просьбой добровольно донатить на закупку горючего для генератора. Во время отключения электричества генератор включался и люди имели возможность сидеть в тепле, пить чай и подзаряжать гаджеты.

Согласно официальным данным, бизнесмен был оштрафован за нарушение энергетических правил и незаконное использование электроэнергии. Это случай является предупреждением для всех предпринимателей, что несоблюдение правил использования энергии может повлечь за собой серьезные последствия.

«О совести нечего говорить, у людей, рисующих такие дела и такие приговоры, вопрос морали в жизни возникает очень редко. Это еще один такой малый, но позорный и показательный случай, когда государство вместо помощи гражданам в выживании наоборот работает для вымогательства и уничтожения бизнеса»- поделился Бутусов.

В результате скандала в Одессе многие бизнесмены обратили внимание на необходимость соблюдения энергетических правил и ограничений. Теперь они осознают, что незаконное использование электроэнергии может привести к штрафам и другим неприятностям.

Сам бизнесмен удивился реакции горожан:

«Мне столько людей говорили "Спасибо", рассказывали, какой я молодец, как я помог им не потерять работу, как много я сделал для них… Хоть бы один пришел и положил 200 грн на штраф».

Напомним, конфликт произошел из-за украинского в супермаркете: продавщицу в результате уволили.

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