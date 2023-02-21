Повестки после ряда скандалов теперь будут выдавать по новому правилу.

Об этомсообщила глава прессцентра командования «Юг» Наталья Гуменюк.

Гуменюк рассказала в интервью «Радио Свобода», что каждую группу, которая отправляется вручать повестки, снаряжают боди-камерами.

С помощью видеозаписей планируется разбирать скандальные инциденты, которые могут произойти. Гуменюк подчеркнула:

"Поскольку [камера] это не обязательный элемент, но понимая, что так могут развиваться события, мы использовали его как способ предупреждения для того, чтобы действительно объективно иметь возможность оценить всю ситуацию, если таковая возникла".

В Оперативном командовании «Юг» отмечают, что инцидент, подобный тому, что произошел на днях в Одессе с вручением повестки, тщательно изучается в служебном порядке.

По результату расследования будут сделаны соответствующие выводы.

Наталья Гуменюк отметила, что случаи, когда «насильно» пытаются вручить повестку, «не так системны, как их пытаются представить».

Напомним, ранее сетью облетели кадры, как в Одессе 14 февраля произошел факт «силового» вручения повестке мужчине.

«Предыдущее поведение именно виновника этого инцидента достаточно провокативно. Она достаточно некорректна, она достаточно эмоциональна. Поэтому служебное расследование изучит полностью видео и выводы будут сделаны на основании этих результатов», – отмечала Гуменюк.

Также Гуменюк заверила, что продолжается комплекс мер по исключению подобных инцидентов.

"Потому что, разумеется, для европейской страны это недопустимая форма поведения, форма общения вообще в общественном месте. И действительно, это дискредитирует ВСУ, Силы обороны страны в целом", - отметила глава прессцентра командования « Юг».

Напомним, в Одесской области произошла беда с учениками и учителем - теперь они в больнице.

Также сообщалось, что начальника отдела полиции поймали с поличным в Одесской области: в чем его обвиняют.

Кроме того, Politeka.net писала, что нардеп получил повестку прямо посреди улицы.