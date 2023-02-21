Одесситам и жителям Одесской области объявили о решении, которое должно обезопасить жизнь и здоровье всех участников образовательного процесса.

Как сообщает Politeka.net, начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко призвал жителей Одесской области обратить внимание на новое решение.

"Обращаем ваше внимание на то, что, согласно рекомендациям Министерства образования и науки Украины, с целью обеспечения жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, как превентивное мероприятие перед годовщиной начала войны России против Украины, Департаментом образования и науки Одесской ОВА, с 22 до 24 февраля 2023 года, в учебных заведениях области всех типов и форм собственности, рекомендовано образовательный процесс осуществлять с использованием технологий дистанционного обучения» – процитировал Марченко директора Департамента образования и науки ОВА Александра Лончака.

Добавим, что Министерство образования действительно обратилось к начальникам ОВА и руководителям учебных заведений с рекомендацией перейти на дистанционную форму обучения в период с 22 по 24 февраля.

Связано это с угрозой ударов со стороны войск России.

С соответствующим заявлением обратился министр образования Сергей Шкарлетт.

Таким образом решение касается всех регионов.

Напомним, днем ​​21 летнего года россияне ударили по Херсону - под обстрел попали жилые дома и остановка городского транспорта, на который в тот момент находились люди.

В результате страшного удара есть жертвы.

Также сообщалось, что повестки после скандала в Одессе будут раздавать по-новому.

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