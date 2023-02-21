Как сообщает Politeka.net, начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко призвал жителей Одесской области обратить внимание на новое решение.
"Обращаем ваше внимание на то, что, согласно рекомендациям Министерства образования и науки Украины, с целью обеспечения жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, как превентивное мероприятие перед годовщиной начала войны России против Украины, Департаментом образования и науки Одесской ОВА, с 22 до 24 февраля 2023 года, в учебных заведениях области всех типов и форм собственности, рекомендовано образовательный процесс осуществлять с использованием технологий дистанционного обучения» – процитировал Марченко директора Департамента образования и науки ОВА Александра Лончака.
Добавим, что Министерство образования действительно обратилось к начальникам ОВА и руководителям учебных заведений с рекомендацией перейти на дистанционную форму обучения в период с 22 по 24 февраля.
Связано это с угрозой ударов со стороны войск России.
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С соответствующим заявлением обратился министр образования Сергей Шкарлетт.
Таким образом решение касается всех регионов.
Напомним, днем 21 летнего года россияне ударили по Херсону - под обстрел попали жилые дома и остановка городского транспорта, на который в тот момент находились люди.
В результате страшного удара есть жертвы.
Также сообщалось, что повестки после скандала в Одессе будут раздавать по-новому.
Кроме того, Politeka.net писала, что стало известно о тайном плане россии относительно Беларуси - страну ждет ужасное будущее.