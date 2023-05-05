Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал исследование Всемирного банка, согласно которому у нас каждый 4-й находится на грани бедности.
Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».
По словам эксперта, в Украине действительно выросли потери ВВП, где-то 30% и это официальные цифры. Но мы же понимаем, отмечает он, что еще большая часть экономики просто в тени, поэтому потери на самом деле могут быть больше. Также эксперт сообщает, что безработица у нас была 10,5%, а сегодня – 36%, почти 37%.
«Падение экономики у нас было 26%. Это безумные деньги, цифры шокируют. Всемирный банк сообщил, что рост экономики у нас будет в этом году, сначала писали 1,4-1,6%, а сейчас пишут, что будет 2% с копейками, то есть будет рост», – отмечает Георгий Биркадзе.
Как он объясняет, здесь очень большую роль на самом деле сыграл блекаут, потому что у нас все производится на электричестве или на газе, а цены взлетели, это дало падение экономики. Инфляция сейчас, сообщает эксперт, 26%, но у нас война, а в Великобритании и США без войны по 9%.
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Как сообщала Politeka, Новохатский объяснил, как должна функционировать экономика в Украине.
Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, почему в Украине не удается быстро проводить реформы.