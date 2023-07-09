Украинская газодобывающая отрасль, постепенно возрождающаяся с помощью американской компании, может оказаться в глубоком кризисе из-за бездействия украинских чиновников, подыгрывающих бизнес-интересам одного из украинских олигархов.

Пишет УНН.

История вопроса

С момента внедрения в Украине системы публичных торгов через Prozorro в Украину зашла мощная американская компания из штата Пенсильвания – Vorex, которая начала побеждать в тендерах на закупку бурильной и обсадной трубы для нужд государственного сектора газодобывающей отрасли Украины. Кроме того, Vorex выступает поставщиком трубы для частных газовых компаний.

Конечно, успехи Vorex не могли понравиться некоторым украинским компаниям, не желающим давать рыночную цену, а в сфере государственных закупок привыкли работать, мягко говоря, другими методами.

В частности, компания Интерпайп, которая еще до введения системы публичных торгов через аукционы годами поставляла для государственного сектора газодобывающей отрасли свою продукцию, не могла смириться с появлением конкурента. В 2020 году она инициировала перед Межведомственной комиссией по международной торговле антидемпинговое расследование в отношении иностранных заводов, производящих бурильную и обсадную трубу по заказу Vorex.

Расследование было инициировано под видом защиты национального производителя по трубам, которые ни компанией Интерпайп, ни кем-либо другим внутри Украины вообще не производятся. Главным требованием было введение против заводов-производителей высокотехнологичной трубы, поставляемой Vorex, антидемпинговыми мерами в виде дополнительной 52%-й пошлины.

Тогда, в 2020 году комиссия, понимая абсурдность доводов Интерпайпа, такую ​​пошлину не ввела и взяла от заводов-производителей обязательство не демпинговать цены. Срок действия обязательств был установлен на три года – до июня 2023 года. За это время Vorex выиграла ряд тендеров, ни разу не нарушив ценовые обязательства перед государством.

В конце июня этого года межведомственная комиссия должна была собраться и рассмотреть вопрос о продолжении действия ценовых обязательств для заводов Vorex. Казалось бы, абсолютная формальность. Поскольку заводы-производители трубы ценовые обязательства не нарушали, то это должно предоставить возможность Vorex и в дальнейшем поставлять в Украину трубу без дополнительной 52%-й пошлины. Но этого не вышло. Межведомственная комиссия на заседание не собралась, а по сообщениям источников во властных кругах намерена подыграть Интерпайпу и сделать так, что для Vorex будет введена дополнительная пошлина.

Чем чревато саботаж со стороны чиновников?

В случае непродления добровольных ценовых обязательств для заводов уже с июля этого года цена закупки бурильной и обсадной трубы для государственной компании Укргаздобыча вырастет более чем на 52% и приведет к дополнительным незапланированным расходам в размере более полумиллиарда гривен. Такие средства финансовым планом компании не предусмотрены, а непродолжение добровольных ценовых обязательств или их несвоевременное продление приведет к срыву поставки бурильных и обсадных труб по уже заключенным контрактам. Следствием этого станет срыв программы бурения украинского газа, резкое падение добычи и глубокий энергетический кризис с вероятным отключением от газоснабжения предприятий и домохозяйств.

Укргаздобыча сегодня как никогда нуждается в бурильной трубе, ведь ее остатки на складах почти отсутствуют. Обсадная труба диаметром 508 мм отсутствует вообще. Это два вида высокотехнологичной трубы, поставки которой в Украину пытается заблокировать Интерпайп. Эта труба должна поступить по двум контрактам по Укргаздобыче и ее поставка может быть сорвана, если Межведомственная комиссия не продлит действие ценовых обязательств для заводов-производителей компании Vorex.

Если это произойдет, то газодобывающая отрасль Украины окажется на грани выживания. Простой буровой установки средней мощности из-за нехватки бурильных или обсадных труб приводит к ежедневным потерям в размере от 2-х до 4-х миллионов гривен. То есть только на одной буровой установке простой может привести к потерям в размере 120 миллионов гривен в месяц.

Зачем это Интерпайпу

С какой целью Интерпайп инициирует против конкурентов расследование (хотя сам был оштрафован в 2021 году АМКУ почти на 70 миллионов гривен в связи с заговором на торгах) – вопрос риторический.

В письме Укрнафты с апреля этого года Минэкономики Украины отмечает, что цены на трубы Интерпайпа выросли по сравнению с январем 2022 года в три раза. Сложно представить рыночные конкурентные условия, когда один игрок может позволить себе столь стремительное повышение цен. Но опять же: антидемпинговое расследование, инициированное Интерпайпом, касается трубной продукции, которая в Украине вообще не производится.

Реакция США

Проблемная ситуация уже достигла Конгресса США. Соответствующие обращения от членов Палаты представителей уже направлены в Государственный департамент США, Министерство экономики Украины, Посольство Украины в США и Посольство США в Украине. В самом Конгрессе планируется провести слушания по этому вопросу.

Что имеем в итоге

С одной стороны, украинские власти заявляют о борьбе за энергонезависимость и декларируют попытки увеличить добычу газа, а с другой стороны – пытаются руками Межведомственной комиссии в угоду Интерпайпу фактически выбросить американскую компанию, которая вносит свой вклад в обеспечение этой же энергонезависимости. Понятно, что вступившие в эту игру чиновники мало интересуются национальными интересами Украины, но здесь стоит подумать и о другом.

С февраля 2022 г. россия всеми возможными средствами добивается уничтожения энергетической системы Украины и постоянно шантажирует Европу (откуда покупает газ Украина) высокими ценами на газ. Видим совпадение: то, чего не смогла достичь россия, выпуская тысячи ракет по объектам энергетической инфраструктуры Украины, фактически достигается инициативами Интерпайпа, поддерживаемой Межведомственной комиссией по международной торговле.

Более того, есть яркий пример, когда публичные декларации чиновников при содействии иностранному бизнесу в Украине оказались пустыми словами.

Иностранный бизнес не только не встречает поддержки, но столкнулся с откровенно дерзкими, противоправными и неконкурентными действиями, свидетельствующими о глубоком сговоре олигархических структур и украинской власти.