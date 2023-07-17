Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что на самом деле санкции Запада против рф работают, только медленно, но результат виден уже сейчас, у них упали доходы от нефти.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, сами россияне официально сообщили, что доходы российской федерации от экспорта нефти сократились вдвое за минувший год, а экспорт нефти – это вообще основная статья дохода российского бюджета.

«Не газ, а нефть основная статья, и вот доходы сократились в два раза от экспорта. Это я к разговорам скептиков о том, что санкции не работают. Вот видите, оказалось, что санкции работают. Вот же, работают. Теперь видите, что работают?», - отмечает Михаил Шейтельман.

Также политтехнолог добавляет, что эту войну часто называют войной на истощения и говорят, что Украина ее не выдержит. Тем не менее, подчеркивает он, это у российской федерации в два раза уменьшились доходы от экспорта благодаря санкциям Запада, а у нашего государства доходы не уменьшились, нам помогают финансово.

«Зря говорили, что санкции не работают, нет, они просто не работают быстро. Они работают, но медленно. Удав, когда душит кого-то, тоже работает медленно. Есть хищник, который зубами дзыньк, а есть тот, кто душит. В данном случае санкции именно душат, удушают россию, и удушают успешно. Пока они ее душат, ВСУ наносят на ней удары. Таким комплексом мы и собираемся победить российскую федерацию», - объясняет Михаил Шейтельман.

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