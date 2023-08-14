21 июля Печерский районный суд Киева постановил арестовать бывшего совладельца сети ресторанов Tarantino 42-летнего Дмитрия Федотенкова. Его подозревают в организации рейдерства компании "Укрбуд". Правоохранители должны его задержать и доставить в Киев, потому что с января 2022 Федотенков скрывается в австрийской Вене.

Об этом пишет портал Антикор .

«Суд постановил избрать подозреваемому Федотенкову Дмитрию Валерьевичу, 15.08.1980 года рождения, меру пресечения в виде содержания под стражей», – сказано в постановлении судьи Юлии Головко .

С просьбой арестовать Дмитрия Федотенкова в суд обращался генеральный прокурор Андрей Костин.

Дмитрий Федотенков

Федотенков подозревается "в организации противоправного завладения имуществом предприятия, долями их учредителей, участников, путем совершения сделок с использованием поддельных документов, по предварительному сговору группой лиц, совершенном повторно, причинившему большой вред, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 206-2 УК Украины, - говорится в подозрении генпрокурора - В результате совершения указанных преступных действий по предварительному сговору с установленными следствием лицами дважды организовал противоправное завладение долей в 100% в ООО "Укрбуд девелопмент" .

Следователи Государственного бюро расследований несколько лет изучали деятельность группы, организовавшей рейдерский захват строительной компании "Укрбуд". Провели 19 обысков, объявили 14 подозрений участникам. В частности, бывшему директору компании "Укрбуд Девелопмент" Олегу Майбороде, который сейчас тоже скрывается в Вене.

"Успешный коммерсант из 2000-х"

Дмитрий Федотенков – киевлянин из Соломенки, жил в доме №31 на ул. Волынский. С ранней молодости пошел в бизнес торговать продуктами. 23-летним зарегистрировался частным предпринимателем с широким спектром видов деятельности: ресторанный бизнес, предоставление услуг мобильного питания, снабжение готовыми блюдами, предоставление информационных услуг, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, посредничество в размещении рекламы в средствах массовой информации, розничная торговля в магазинах продуктами питание, напитки и табачные изделия.

Дмитрий Федотенков сам или с единомышленниками основывал разные фирмы: обслуживающий кооператив "Золотые ворота "Подгорцы", ЧП "Незабудка - ДС", ООО "ФМ Групп", ООО "МЧМ Групп", ООО "А.Б.С. Невилл Менеджмент", ООО "Песто кафе", ООО "Агама-Трейд", ООО "Айанапа", ООО "Бир Фиш Компани", ООО "Метрофуд". Первые миллионы заработал на продаже продуктов питания.

Широкому кругу Федотенков стал известен как ресторатор. Вместе с бизнес-партнером Сергеем Матвиенко основали компанию "ФМ Групп", которая владела сетью ресторанов "Tarantino family" (всего более 75 ресторанов, в том числе 50 в Киеве, более 10 – в Москве, один – в Лондоне).

Дела с законом

Деятельность Федотенкова и его фирм не раз являлись фигурантами уголовных дел.

С 19-лет Дмитрий был на учете органов внутренних дел по делу хулиганства (материалы от 20.09.1999 по ст.206 УК Украины).

В 2008 году СБУ Киева и Киевской области расследовало дело контрабанды креветок стоимостью 3,6 млн. грн. из Дании, фигурантами которой был Дмитрий Федотенков.

В том же году сотрудники Святошинского УП ГУ НП в Киеве собрали материалы относительно нарушения налогового законодательства должностными лицами ООО "Агама Трейд" (ЕГРПОУ: 32984664). Установили, что директор Дмитрий Федотенков с главным бухгалтером уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 933 834,00 грн. По данному факту возбуждено уголовное дело №08-078-000127-005 по ч.3 ст.212 УК Украины. 20.01.2009.

В следующем, 2009 году, Шевченковский райсуд Киева рассматривал дело о нарушении порядка ведения налогового учета. «При проверке ООО „Агама-Трейд“ было выявлено нарушение директором Федотенковым Д.В. порядка ведения налогового учета, что привело к занижению налога на прибыль и налогу на добавленную стоимость, о чем 24.10.2008 года был составлен акт", - отмечено в протоколе.

В феврале 2011 г. Голосеевский райсуд Киева рассматривал материалы от управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины Киева. Как отмечено в протоколе об административном правонарушении, "Федотенков Д.В., являясь государственным служащим, лицом, уполномоченным на выполнение функции государства, работая в должности первого заместителя Председателя Государственного комитета рыбного хозяйства Украины в период с 26.03.2010 по 01.11.2010 выполнял работу на условиях совместительства в качестве физического лица-предпринимателя".

Большой куш

Самым удачным для бизнеса Федотенкова было знакомство с директором строительной компании "Укрбуд" Олегом Майбородой. Дмитрий признавался, что поддерживает с Майбородой не только партнерские, но и добрососедские отношения. В 2017-м тот познакомил ресторатора с совладельцем "Укрстроя" Максимом Никитасем. Начали организовать бизнес по крупному.

Первоначально Федотенкова заинтересовал один из корпусов завода "Арсенал", который был выставлен на аукцион общей стоимостью 580 млн. грн. С партнерами собрали 12 млн. долларов и приобрели корпус.

Никита Максим

При обыске помещений Максима Никита правоохранители нашли два соглашения между Федотенковым Д.В. и Никитасем М.В. на сумму 35 и 4 миллиона. Согласно им, партнеры должны были приобрести два земельных участка в Киеве – по ул. Госпитальная, 4 и Большая Васильковская, 55, для дальнейшего строительства жилого комплекса. Договаривались, что инвестируют деньги и делят прибыль поровну. Партнеры доверяли друг другу. Никита даже не считался, что все рестораны "Tarantino family" не в состоянии обеспечить Федотенкову денег для подобных инвестиций.

Майборода, Никитась и Федотенков подписали меморандумы о сотрудничестве. После этого ресторатор был допущен к управлению активами компании «Укрбуд». Тогда же, по данным следствия, он организовал схему, как присвоить активы.

Майборода Олег

По словам Никитася, "Укрбуд Девелопмент" воровали дважды. Впервые в сентябре-октябре 2019 года, подделав документы, переписали компанию и уже под видом новых хозяев и акционеров получили доступ к документам.

"Олег Майборода сдал Федотенкову "Укрстрой". Благодаря стараниям группы рейдеров во главе с Федотенковым тысячи украинцев рискуют остаться без жилья", - считает Максим Никитась .

Финансирование агрессии России и бегство из Украины накануне вторжения

Дмитрий Федотенков тесно сотрудничал с российскими предпринимателями. Его символ "Tarantino Family" в России представлен торговыми марками "Tar и Ant. Ino" и "Rest Family". Управляющей компанией последней является российское ООО "Рестхолдинг" миллиардера Романа Авдеева.

В январе 2022 года, когда следователи добились успеха в расследовании дела "Укрстроя" Федотенков скрылся. Вылетел из Украины в Барселону, сейчас скрывается в австрийской Вене.

"Теперь (после решения Печерского райсуда Киева от 21 июля 2023 года – ред.) Федотенкова ждет международный розыск и "триумфальное" возвращение домой. Напомню, накануне войны Федотенков, предупрежденный своими кураторами из РФ, уехал в Вену. Впоследствии летом 2022 полиция Украины провела обыски у него и связанных с ним структур, в результате которых обнаружены отчеты по финансированию агрессии РФ, далее в сентябре 2022 года ДБР провел у него и его обыски по делу рейдерства Укрстроя, результатом чего стало подозрение 14 участникам преступной группировки , в том числе Майбороде! Наконец дело дошло и до Федотенкова!", - сообщил владелец "Укрстроя" Максим Никитась .

"Друзья, этот шаг промежуточный, но важный в стратегии возвращения активов "Укрстроя" ради достройки и передачи квартир инвесторам! Еще раз напомню: мы не нуждаемся в бюджетных средствах или помощи КГГА для достройки квартир – только просим законным способом вернуть наши активы. Этого более чем достаточно!", - говорит Максим Никитась .