Об этом она рассказала на своем канале.
«29 августа Нацбанк разрешил банкам продавать безналичную валюту. То есть теперь люди, у которых есть возможность купить доллары или евро онлайн, могут это сделать. Если вдруг вы не хотите идти в отделение банка с гривной и менять ее там на доллары, например, это все теперь можно сделать онлайн», - сообщила Эльвира Кириленко.
По словам автора канала, процедура очень простая, любой человек может обменять валюту в обычных приложениях любых банков. Как отметила Эльвира Кириленко, купить валюту можно будет по курсу банка, но есть ежемесячный лимит.
«Купить валюту можно на 50 тысяч гривен в месяц в одном банке в долларовом эквиваленте», - заявила Эльвира Кириленко.
Как писала ранее Politeka, Екатерина Котенкова заявила, что экономически обоснованная минимальная зарплата в следующем году должна быть на уровне 9893 гривны.
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Также Politeka сообщала, что НБУ ввел в обращение новые банкноты: как они выглядят и в чем их особенность.