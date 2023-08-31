Автор Ютуб-канала «Четко и по факту» Эльвира Кириленко сообщила, что в Украине пока что действует ежемесячный лимит на покупку валюты.

Об этом она рассказала на своем канале.

«29 августа Нацбанк разрешил банкам продавать безналичную валюту. То есть теперь люди, у которых есть возможность купить доллары или евро онлайн, могут это сделать. Если вдруг вы не хотите идти в отделение банка с гривной и менять ее там на доллары, например, это все теперь можно сделать онлайн», - сообщила Эльвира Кириленко.

По словам автора канала, процедура очень простая, любой человек может обменять валюту в обычных приложениях любых банков. Как отметила Эльвира Кириленко, купить валюту можно будет по курсу банка, но есть ежемесячный лимит.

«Купить валюту можно на 50 тысяч гривен в месяц в одном банке в долларовом эквиваленте», - заявила Эльвира Кириленко.

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