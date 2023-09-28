Заслуженный экономист Украины Ярослав Жалило заявил, что украинская экономика уже продемонстрировала чудо, пройдя осень прошлого года и не в последнюю очередь благодаря малому бизнесу.

Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

Как отмечает гость программы, сегодня часть наших регионов прямо в огне и даже под оккупацией, но они пытаются работать, несмотря ни на что. В частности, напоминает он, мы видим рост ВВП и это феноменально, ведь когда разрабатывали госбюджет на 2023 год, выходили из пессимистического сценария – плюс 0,5% ВВП, потом даже меньше, потому что были атаки на инфраструктуру. Но сейчас, констатирует эксперт, у нас есть шанс закончить год с несколькими процентами роста ВВП на фоне большого падения в прошлом году.

«Удары по энергетической инфраструктуре – опять же, экономика сумела выстоять. Да, во многом, к сожалению, благодаря тому, что значительная часть энергоемкой нашей промышленности на тот момент была разрушена. Тем не менее, экономика функционировала, энергетики сумели восстановить адекватную энергосистему, а врагу не удалось погрузить страну во тьму и посеять хаос и панику», - подчеркивает Ярослав Жалило.

К тому же, добавляет экономист, огромную роль сыграл конкретно малый бизнес. Кстати, вспоминает он, до этого была промежуточная фаза, когда разрушили все нефтеперерабатывающие заводы и большие мощности хранения, поэтому небольшой бизнес вместе с сетевыми заправками обеспечивали закрытие этих проблем.

«Я бы даже сказал децентрализованно. Помните, началась столь активная приоритетность малых микронефтеперерабатывающих цехов, которых не отметили на карте, поэтому агрессор не знал, куда стрелять. Именно они на первом этапе и дали топливо на рынок на фоне огромного дефицита», - отмечает Алексей Буряченко.

Как сообщала Politeka, Сейраш заявила, что приграничные области Украины еще долго будут под обстрелами.

Также Politeka писала о том, что Старенький рассказал о лайфхаках выживания в тюрьме.