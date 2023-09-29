Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, почему США внесли в свой список экономические требования, в частности, увеличение цены на газ и электроэнергию для населения до рыночных показателей.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Потому что у нас государственный долг растет, как на дрожжах, он только за месяц вырос на 4 миллиарда. А как эти деньги возвращать? Я бы хотел, чтобы эти долги с нас списали, но когда я пришел к тебе и говорю, можешь ли ты мне дать деньги, одолжить 100 баксов, ты говоришь мне снять свои очки и продать их, вот будут у меня деньги. То есть либо тогда предоставляют деньги и ты их используешь правильно, а не так, как ты хочешь», - объясняет Георгий Биркадзе.

По мнению эксперта, на самом деле и электроэнергия, и газ, и вода должны у нас идти за рыночными ценами, но условия войны – это отдельная история. Как он отмечает, на самом деле во время войны во всех прифронтовых областях у нас вообще нельзя ничего трогать и поднимать, но в общем-то должны быть рыночные цены.

«Но считаю также, что должны быть нормальные пенсии, должны быть обязательно нормальные зарплаты, и обязательно должна быть помощь людям, которым она нужна, а не так, как у нас сегодня. Мы знаем, что десятки миллиардов получают какие-то генералы, какие-то депутаты, которые всегда обворовывали нашу страну, а они получают сегодня какую-то помощь, какие-то льготы. Так быть не должно», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

В целом же, утверждает эксперт, в нашей стране все цены должны быть рыночные, и речь здесь идет не только о газе. Попутно он отмечает, что очень ошибочно говорить, что вот при Януковиче у нас был газ 120 долларов и это было хорошо, на самом деле нет, эти люди просто покупали нас за газ.

Как сообщала Politeka, Биркадзе ответил на заявление Орбана, что Венгрия против вступления Украины в ЕС и НАТО, пока венгры Закарпатья не будут учиться в школе на венгерском языке.

Также Politeka писала о том, что Жалило объяснил, как Украине удалось избежать энергетической катастрофы.