Журналист Эдуард Глеза сообщил, что украинские власти в течение года должны поднять тарифы на коммунальные услуги.

Об этом он рассказал на канале «Контекст».

«Повышение коммуналки – это относительно новый пункт, и это не просто рекомендация, это уже конкретные условия, которые Белый дом направил членам Координационной платформы доноров, Офису Президента Украины, а также премьер-министру Денису Шмыгалю», – сообщил Эдуард Глеза.

По словам журналиста, США дали разные сроки на выполнение различных их требований, в частности на повышение тарифов украинская власть имеет год. Как отметил Эдуард Глеза, США требуют от нашей власти внедрения программы либерализации тарифов на газ и электроэнергию.

«Если говорить простым языком, то это означает рост тарифов на газ, электроэнергию, а также тепло, горячую воду и услуги водоканалов», - заявил Эдуард Глеза.

Как писала ранее Politeka, цены будут расти: названы важные продукты, которые в скором времени взлетят в стоимости.

Также Politeka сообщала, что Дмитрий Спивак рассказал, без чего Украина теперь не получит финансовую помощь США: «Американцы объявили уже открыто условия».