Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что Украина должна вести особую политику с теми странами, которые близко сотрудничают с рф.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Такая тенденция появляется в Европе: чем хуже будет экономическая ситуация в европейских странах, тем больше шансов, что придут к власти праворадикалы, разные правые организации, праволиберальные партии, популистские партии и так далее», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, Украина должна вести более умную политику с такими странами, как, например, Словакия или Венгрия. Как отметил Дмитрий Спивак, такая неоднозначная ситуация, как с венгерским «OTP Bank», не должна повторяться.

«Сначала мы засунули его в реестр спонсоров войны и терроризма, венгры заблокировали помощь ЕС нам. Мы поняли, что денег не получим, и вывели его временно с реестра. Венгры сказали, что их даже временная приостановка не устраивает, и мы полностью вывели «OTP Bank». А раньше об этом нельзя было подумать?», - заявил Дмитрий Спивак.

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