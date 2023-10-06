Автор Ютуб-канала «Четко и по факту» Эльвира Кириленко сообщила, что возвращаться к плавающему курсу, который был до войны, сейчас просто невыгодно.

Об этом она рассказала на своем канале.

«Чем же отличается управляемая гибкость от плавающего курса. Плавающий курс был в Украине до 24 февраля 2022 года, а управляемая гибкость предполагает, что НБУ останется ключевым игроком на рынке валюты и будет контролировать всю ситуацию, то есть курс не должен летать с 28 до 56 гривен за доллар», - сообщила Эльвира Кириленко.

По словам автора канала, Нацбанк сможет компенсировать дефицит валюты, благодаря чему курс будет колебаться, но не с разницей в 20 гривен в сутки. Как отметила Эльвира Кириленко, возвращаться к плавающему курсу, который был до войны, сейчас просто не выгодно.

«У нас есть дефицит валюты, и дефицит валюты может как раз повлечь за собой глобальные скачки стоимости доллара. А управляемая гибкость, по словам Нацбанка, поможет компенсировать эту разницу между спросом и предложением», - заявила Эльвира Кириленко.

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