Экономический эксперт Юрий Гаврилечко заявил, что главные проблемы проекта госбюджета на 2024 год – это структура бюджета мирного времени и отсутствие правительственных программ.

Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

По словам гостя программы, ему очень досадно по поводу проекта бюджета 2024 года, потому что по своей структуре он фактически не отличается по крайней мере от 20-ти предыдущих бюджетов мирного времени. По его мнению, было бы хорошо, если бы правительство вместо реформирования начало наконец работать, а перевод экономики на военные рельсы – это прежде всего именно изменение структуры бюджета, это изменение приоритетов.

«Если посмотреть на то, кому увеличили, кому уменьшили финансирование, то это очень странная картина. У нас существенно увеличилось финансирование Министерства экономики, где-то раз 6-7, и Министерства стратегической промышленности. Честно говоря, не очень понятно, что будет проходить через Министерство экономики и куда эти деньги распределятся, поскольку прямого бюджетного финансирования или помощи в кредитовании почему-то я не увидел», – рассказывает Юрий Гаврилечко.

Как объясняет эксперт, это было бы правильно, если бы под это увеличение финансирования была хоть одна целевая программа правительства, но ее нет. Следовательно, констатирует он, возникает вопрос, что дальше, будут ли ее верстать с колес, или с колен, или как-то иначе.

«У нас же фактически программно-целевой метод бюджетирования, то есть должно быть наоборот. Министерство стратегической промышленности должно было сказать, что вот программа, они планируют увеличить производство ВПК. Нет, не говорить, что в таком-то месте будет строиться завод по производству боеприпасов. Я соглашаюсь, это делать точно во время войны не нужно. Но сказать, что на такое-то направление они планируют создать то или увеличить производство на столько-то – да. Врагу это ничем не поможет», – рассуждает Алексей Буряченко.

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