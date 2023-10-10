Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что в МВФ отмечают успехи Украины в выполнении обязательств, а их требования такие же, как и в ЕС, поэтому начнутся переговоры о членстве.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я уверен, что переговоры по вступлению в НАТО и Евросоюз начнутся. Сперва в Евросоюз, будем откровенно говорить. Переговоры о вступлении в Евросоюз будут проходить в ближайшее время. Почему? Сейчас объясню. Есть очень позитивная новость: МВФ удовлетворен тем, как Украина выполняет свои обязательства, о чем и пообещала. И эти обязанности очень схожи в МВФ, Евросоюзе и НАТО», - объясняет Георгий Биркадзе.

Как он рассказывает, такие успехи Украины по выполнению обязательств отметила заместительница директора Европейского департамента МВФ, поэтому обязательно будет следующий транш. По словам эксперта, Украина в целом получила от МВФ 3,8 миллиарда долларов в этом году, а по программе расширенного финансирования мы получили в этом году 2,7 миллиарда и 2,6 миллиарда мы получим частями также в этом году и в первом квартале следующего.

«Поэтому это очень хорошая новость, это очень важно. Когда нам оказывают помощь другие финансовые институты, это одна ситуация, но когда об этом говорит МВФ, это так, если бы об этом сказал какой-нибудь институт аудитов. То есть это дает возможности, чтобы нам дали деньги другие структуры. Это маяк для всех, индикатор, дающий возможности, чтобы нам предоставляли деньги», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

Так что, утверждает эксперт, он оптимистично настроен и убежден, что переговоры по вступлению в ЕС начнутся в этом году. И это заявление от МВФ, отмечает он, свидетельствует о том, что российская пропаганда по поводу страшной коррупции в Украине не работает, что истории о «денег и оружия не дадут» не будет.

Как сообщала Politeka, Гаврилечко заявил, что главные проблемы проекта госбюджета на 2024 год – это структура бюджета мирного времени и отсутствие правительственных программ.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе прокомментировал последние скандалы в ВР.