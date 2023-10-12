Политолог Игорь Рейтерович заявил, что сегодня мы действительно видим помощь Запада в обеспечении зернового коридора без рф, в частности, это системы ПВО, это Iris и Gepard, которые мы получим после Гранады.

Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

Как отмечает эксперт, последствия переговоров в Гранаде будут положительные, они уже и сейчас таковы, потому что называются конкретные вещи, в которых нуждается Украина, в частности, это и усиление ПВО в осенне-зимний период. Следовательно, рассуждает гость программы, его удивляют комментарии некоторых экспертов и журналистов, которые начинают рассказывать, что Украине начинают меньше чего-то давать, что у Запада заканчиваются запасы. Как он объясняет, нужно понимать объективные обстоятельства, в том числе то, что у многих стран сейчас заканчивается финансовый год, они все суммируют и смотрят в перспективу.

«Поэтому, когда они делают такие заявления, хвататься за голову и говорить, что все пропало, не нужно. Тем более, что президент действительно привезет те системы ПВО, которые нам нужны, и они же будут не только от Испании, они будут и от других присутствующих там стран. Немцы снова там что-то начинают возиться с Taurus, но при этом они сказали, что предоставят дополнительные Iris, Gepard», - отмечает Игорь Рейтерович.

К тому же, напоминает эксперт, Запад предоставляет нам это не просто для Киева, а для уже фактически работающего зернового коридора, и после того, как мы послали россию далеко с ее сомнениями отговорками. То есть, констатирует он, мы прямо обратились к немцам, что нам нужно закрыть именно этот участок, они согласились и дали нам несколько десятков Gepard, Iris, чтобы мы поставили их и сделали то, что нужно.

«Конкретно сейчас, до начала сезона дождей, еще и в контексте того, что нам дают ATACMS, это уже официальная информация, Taurus могут месяц и подождать. Поскольку нам сейчас главное действительно максимально реализовать наш экспортный зерновой потенциал, потому что враг бьет по зерноскладам, по элеваторам, фермерам негде зерно просто держать, они стараются его максимально сбыть. И не забываем, что этого зерна ждут почти 2 миллиона человек на грани голода. Поэтому, по-моему, этот месяц должен 100% быть под флагом возобновления зернового коридора, слава Богу, без российской федерации», - заключает Алексей Буряченко.

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