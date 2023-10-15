Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе рассказал, удастся ли Байдену протащить через Конгресс большой пакет помощи Украине на 100 миллиардов на фоне ситуации с Израилем.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как отмечает эксперт, в ближайшее время президент Байден должен обратиться к американскому народу, но это произойдет уже тогда, когда будет спикер. По его мнению, хотя Украина имеет поддержку почти 100% от демократов, а также поддержку и от республиканцев, поэтому помощь будет, но это обращение Байдена все равно очень важно.

«Я считаю, что обязательно нужно объяснить людям, американскому народу, почему такая помощь, насколько это важно для Америки. К сожалению, очень многие этого не понимают, нужно это обращение сделать. И обязательно нужно понять, что если они не дадут нам деньги и не будет победы, это будут потери для Америки в 50-100 раз больше, чем сейчас», - объясняет Георгий Биркадзе.

К тому же, отмечает он, республиканцы сейчас очень заинтересованы в теме построения забора на границе с Мексикой. То есть, констатирует эксперт, администрация Байдена может пойти на компромисс по финансированию этого забора, а республиканцы поддержат новую помощь Украине.

«Поэтому я считаю, что помощь будет. Это может не быть 100 миллиардов, а, например, 60 миллиардов дадут нам по бюджету, а 40 миллиардов нам дадут по грантам. И мы получим за полтора года эти 100 миллиардов», – рассуждает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что в нападении «Хамас» на Израиль не обошлось без российского следа, но Израиль – очень готовая к войне страна.

Также Politeka писала о том, что Рохов рассказал, как Украине не потерять свою демократию.





