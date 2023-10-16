Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

Как отмечает гость программы, сейчас Израиль и Украины схожи тем, что являются жертвами, и, конечно, на фоне такого эмоционального всплеска, нежелания трампистов помогать Киеву, активной работы израильской диаспоры и уровня израильско-американских отношений, проще было бы протолкнуть билль, в котором была бы помощь как Израилю, так и Украине.

«Но проблема заключается в том, что Украина и Израиль борются с разными врагами, степень поддержки и их помощи немножко разные. Если ВВП Израиля около 490 миллиардов долларов и не сказать, что у них слабые Вооруженные силы, потому что в течении 50-70 лет они понимают, что находятся в окружении врагов, то обычно Украина, потерпевшая от военной агрессии, обращалась к Израилю за помощью в поставке военной техники, в которой он отказывал. То есть у Украины и Израиля очень разные исходные позиции в той части помощи, которую они бы хотели получить от союзников», - объясняет Андрей Вигиринский.

К тому же, рассказывает он, помощь США Израилю – это весьма ограниченная номенклатура, это отдельные снаряды на Iron Dome и еще отдельные какое-то артиллерийские снаряды, то есть это не миллиарды помощи, что как раз таки нужно Украине. Поэтому, утверждает эксперт, предлог для голосования не плохой, но конгрессмены и представители республиканской партии не дураки, они прочитают, какой объем помощи идет Украине, а какой – Израилю. Как он подчеркивает, Израилю не нужна макрофинансовая помощь, у него профицит бюджета.

«То есть тезис, информационный вброс приятный, и для логики среднестатистического обывателя он тоже подходит, что вот две страны, там кризис, там война, были проблемы в Украине с помощью, а израильтянам точно не откажут, соответственно, предоставят помощь и Украине, мы вот как-то так проскочим. А нуждается ли Израиль в том объеме помощи, который соизмерим с помощью Украине? Ответ – категорически «нет». А если ответ категорически «нет», то такая инициатива, даже будучи внесенной сейчас, являлась бы такой, которую не рассмотрели бы», - рассуждает Андрей Вигиринский.

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