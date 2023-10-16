Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе сообщил, что сегодня МВФ отмечает успехи в Украине по снижению инфляции, росту экономики и золотовалютных запасов.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как рассказывает эксперт, в Марракеше проходил ежегодный форум МВФ и Всемирного банка, где был и наш премьер-министр Шмигаль. Он подчеркивает, что на этой встрече директор МВФ Кристалина Георгиева отметила положительную динамику по экономической ситуации в Украине и вообще заявила, что есть положительные новости.

«Она отметила, что есть 3 направления, которые хорошо выполняются в Украине. Первое – у нас снизилась инфляция. Инфляция была 26%, во втором квартале мы имели где-то 16-18%, а сегодня на конец года мы имеем 8%. Второе направление, которое они отметили, это рост экономики. МВФ прогнозировал 1-1,5%, а сегодня они фиксируют 3%», – рассказывает Георгий Биркадзе.

И третья положительная новость, продолжает эксперт, о которой говорит МВФ, касается золотовалютных запасов. По его словам, рекордной была сумма в 41,3 миллиарда долларов, а сегодня мы имеем где-то 39 миллиардов долларов, потому что 1,7 миллиарда мы потратили, чтобы сделать гибкий курс валют.

«МВФ с 24 февраля нам уже предоставил, аккумулировал 34 миллиарда долларов, а получили мы уже 22 миллиарда долларов», – подчеркивает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Левусь рассказал, как изменились наши отношения с Румынией после начала войны с рф.

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