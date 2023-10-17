Политический аналитик из Израиля Соломон Манн объяснил, что Китай, будучи производственной базой мира, на самом деле экономически зависит от США.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Как экономист я смотрю на Китай как на создание США. Это была очень бедная страна, вы сами знаете, насколько бедная, насколько неразвитая, с домнами около сельской кухни, с уничтожение воробьев и так далее», - отмечает Соломон Манн.

То есть, констатирует он, Китай был совершенно другим до того, как Дэн Сяопин заключил соглашение с США, чтобы стать их производственной базой и на этом поднять свою экономику. По словам эксперта, и США этого хотели, и Киссинджер этим занимался очень активно, как результат – Китай стал производственной базой США, но развился настолько, что стал производственной базой всего мира и вышел на первое место по ВВП в мире.

«Китай – создание США, экономический монстр, экономический дракон. Это создание США, И он очень сильно зависит от США. 35% экономики Китая полностью зависят от США, и еще 40% экономики тоже зависят, но опосредственно. Таким образом мы не можем сказать, что Китай – полностью самостоятельное лицо в экономике. В политике – да, они полностью автономны», - объясняет Соломон Манн.

По словам гостя программы, такова была договоренность в самом начале, когда Дэн Сяопин начинал работу: вы не трогаете нас и не лезьте в нашу политику, а мы не будем лезть в вашу, экономически мы будем вам помогать, а вы помогайте нам.

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