Госфинмониторинг в условиях военного времени сражается на экономическом фронте.

Государственной службой финансового мониторинга Украины как подразделением финансовой разведки Украины в условиях военного времени принимаются усиленные меры практического и организационного характера по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Об этом сообщила пресс-служба Госфинмониторинга.

В течение 9 месяцев 2023 г. от субъектов первичного финансового мониторинга Госфинмониторингом взято на учет 1 025 757 сообщений о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, из них:

- 92 897 сообщений о подозрительных финансовых операциях (деятельность);

- 919 176 сообщений о пороговых операциях;

- 130 сообщений о пороговых и подозрительных операциях (деятельность);

- 13 554 сообщения по запросу об отслеживании финансовых операций.

Аналитические исследования

За 9 месяцев 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 870 материалов (477 обобщенных материалов и 393 дополнительных обобщенных материалов), в том числе:

- Службы безопасности Украины – 264 материала (146 обобщенных материалов и 118 дополнительных обобщенных материалов);

- Национальной полиции Украины – 228 материалов (174 обобщенных материала и 54 дополнительных обобщенных материала);

- Национального антикоррупционного бюро Украины – 131 материал (37 обобщенных материалов и 94 дополнительных обобщенных материала);

- Бюро экономической безопасности Украины – 99 материалов (61 обобщенный материал и 38 дополнительных обобщенных материалов);

- органов прокуратуры – 68 материалов (18 обобщенных материалов и 50 дополнительных обобщенных материалов);

- Государственного бюро расследований – 80 материалов (41 обобщенный материал и 39 дополнительных обобщенных материалов).

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 85,3 млрд гривен.

За 9 месяцев 2023 сумма остановленных Госфинмониторингом финансовых операций и заблокированных средств составляет в эквиваленте 3,6 млрд гривен.

Основным направлением деятельности Госфинмониторинга является выявление финансовых операций и лиц связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны РФ и РБ против Украины (в том числе деятельностью диверсионно-разведывательных групп; коллаборационной деятельностью; публичными призывами лиц к изменению или свержению конституционного строя или изменений границ территории или государственной границы Украины, лиц, к которым применены санкции).

Так, за 9 месяцев 2023 Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 207 материалов, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны РФ и РБ против Украины.

Такие материалы по направлениям расследования распределяются на следующие составляющие (30 материалов содержит несколько составляющих):

- 33 материала (23 обобщенных материала и 10 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций или их участников, в отношении которых существуют подозрения в терроризме/сепаратизме и его финансировании (в том числе финансирование незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях Украины);

- 79 материалов (71 обобщенный материал и 8 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций или их участников, которые могут быть связаны с военной агрессией со стороны РФ и РБ против Украины; коллаборационной деятельностью; которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или захвату государственной власти, изменению границ территории или государственной границы, в том числе с участием 9 неприбыльных организаций;

- 125 материалов (46 обобщенных материалов и 79 дополнительных обобщенных материалов) в отношении юридических лиц и физических лиц или связанных с ними лиц, к которым применены ограничительные меры (санкции).

В рамках международного сотрудничества по обмену информацией, а также выявление и остановка/заморозка активов, принадлежащих организующим, обеспечивающим и провоцирующим проведение агрессивной войны РФ в отношении Украины и другим лицам Госфинмониторингом осуществляется постоянная аналитическая работа, в рамках которой в частности, направлено 66 запросов в 32 подразделения финансовых разведок иностранных государств. Совместные аналитические исследования продолжаются.

Кроме того, представитель Госфинмониторинга принимает участие в составе оперативной группы «Task Force» в направлении выявления, ареста активов, принадлежащих организующим, обеспечивающим и провоцирующим проведение агрессивной войны РФ в отношении Украины, как на территории Украины так и за ее пределами, с целью дальнейшей их передачи в государственный бюджет Украины для восстановления разрушенной инфраструктуры.

Так, за 9 месяцев 2023 года Госфинмониторингом выявлена ​​информация о наличии у субъектов расследования и связанных лиц 20 объектов недвижимости (2 квартир, 1 кондоминиума, 3 вилл, 1 имения и 13 других объектов недвижимости), 2 яхт , 163 компаний и 52 счетов. О стоимости отдельных активов, по которым известна соответствующая информация, она составляет эквивалентно около 148,78 млн долл. США.

Не остаются без внимания Госфинмониторинга финансовые расследования относительно фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.

Так, за 9 месяцев 2023 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 185 материалов (61 обобщенный материал и 124 дополнительных обобщенных материала), связанных с подозрением в коррупционных действиях, в частности:

- Национального антикоррупционного бюро Украины – 131 материал (37 обобщенных материалов и 94 дополнительных обобщенных материала);

- Службы безопасности Украины – 14 материалов (6 обобщенных материалов и 8 дополнительных обобщенных материалов);

- Государственного бюро расследований – 25 материалов (11 обобщенных материалов и 14 дополнительных обобщенных материалов);

- Офиса Генерального прокурора – 6 материалов (4 обобщенных материалов и 2 дополнительных обобщенных материалов);

- Национальной полиции Украины 8 материалов (2 обобщенных материала и 6 дополнительных обобщенных материалов);

- Бюро экономической безопасности Украины – 1 обобщенный материал.

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 11,9 млрд гривен.

Сотрудничество с субъектами финансового мониторинга и общественностью

В рамках сотрудничества с частным сектором Госфинмониторингом продолжается тестирование обмена информацией с субъектами первичного финансового мониторинга средствами Информационно-телекоммуникационной системы «Электронный кабинет системы финансового мониторинга», которая внедряется при поддержке проекта Антикоррупционная Инициатива Европейского Союза.

Так, Госфинмониторингом было возобновлено тестирование обмена информацией с банковскими учреждениями с использованием форматов уведомлений, определенных в постановлении Национального банка от 26.08.2022 № 193.

Также в сентябре текущего года Служба обновила рекомендации по представлению в Госфинмониторинг банками и небанковскими учреждениями информации о проведении финансовых операций. Эти рекомендации были обновлены после внесения изменений в Базовый Закон.

В то же время, в период военного положения Госфинмониторинг акцентировано обеспечивает сотрудничество с общественностью. Так, 29 марта и 01 сентября 2023 состоялось соответственно четвертое и пятое заседание Общественного совета при Госфинмониторинге.

В ходе заседаний представитель Госфинмониторинга проинформировал присутствующих о реализации Службой в 2022 и 2023 годах государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Также членами Общественного совета был одобрен План работы Общественного совета при Госфинмониторинге на 2024 год.

Кроме того, во исполнение части второй статьи 36 Закона Украины от 06.12.2019 г. № 361-ІХ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Госфинмониторингом было направлено Совет Украины отчет о состоянии предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за 2022 год (далее – Отчет).

В Отчете содержится информация о результатах деятельности участников национальной антилегализационной системы за 2022 год, учитывая условия вооруженной агрессии РФ против Украины.

Также, в соответствии со статьей 45 Закона Украины «О государственной службе» и Типового порядка проведения публичного отчета руководителя органа исполнительной власти, утвержденного приказом Национального агентства по государственной службе 20.12.2016 № 277 и зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины от 11.01.2017 под № 28 /29896, с учетом введения военного положения в Украине и последствий его введения, в апреле 2023 года Председателем Государственной службы финансового мониторинга Украины представлен публичный отчет за 2022 год.

В сфере методологической работы Госфинмониторинга, с 27 по 28 апреля 2023 года, была проведена международная конференция, организованная Госфинмониторингом при поддержке проекта «Укрепление готовности системы финансового мониторинга противостоять отмыванию средств и финансированию терроризма», в рамках Программы поддержки Организации по безопасности сотрудничества для Украины и в сотрудничестве с Антикоррупционной инициативой ЕС в Украине (EUACI) по теме: «Наднациональная и национальная системы ПВК/ФТ/ФРЗМЗ: вызовы и перспективы».

Указанное мероприятие было посвящено обсуждению особенностей имплементации антилегализационного законодательства с учетом результатов третьего круга Национальной оценки рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, современных вызовов и определению. реагирование на ответные угрозы, в том числе в условиях военной агрессии РФ против Украины.

Также для информирования субъектов финансового мониторинга, правоохранительных органов, органов судебной власти и общественности, Госфинмониторингом осуществлен перевод и обнародованы в сентябре текущего следующие издания:

- Глобального фонда по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма (GF-AML/CFT) «Типологии незаконных финансовых злоупотреблений сектора НПО»;

- исследование RUSI «Руководство по оценке рисков финансирования распространения оружия массового поражения»;

- документ FATF «Целевое обновление в контексте имплементации стандартов FATF по виртуальным активам»;

- «Руководство FATF по бенефициарной собственности юридических лиц»

- Типологический отчет MONEYVAL «Риски отмывания средств и финансирование терроризма в мире виртуальных активов».

В рамках координационной работы, 29 июня 2023 г. в формате видеоконференции состоялось пятнадцатое заседание Совета по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

На заседании Совета были обсуждены результаты участия Госфинмониторинга в международных мероприятиях глобальной системы ПИК/ФТ, а также результаты осуществления субъектами государственного финансового мониторинга надзора за субъектами первичного финансового мониторинга в сфере ПИК/ФТ с учетом риск-ориентированного подхода и проблем, что его сопровождают.

Также представители Госфинмониторинга приняли участие:

- в конференции «Санкции – инструмент политики безопасности», которая проводилась на платформе Национальной академии Службы безопасности Украины 12 сентября 2023 года;

- в Национальном экспертном круглом столе на тему «Мониторинг и расследование торговли культурными ценностями: достижения и вызовы», организованном Управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC), совместно с Львовским национальным университетом им. Ивана Франко 21 и 22 сентября 2023 года.

Кроме того, представитель Госфинмониторинга неоднократно принимал участие в заседаниях комитетов Верховной Рады Украины по законопроектам о внесении изменений в Базовый Закон.

Мероприятия международного характера

Госфинмониторингом опубликована схема рисков, которые несет РФ Глобальной финансовой безопасности и Мировому порядку.

Эта схема демонстрирует характер разрушительного влияния террористической войны, которую ведет РФ против Украины, и показывает место, роль и действия ключевых институций, обеспечивающих глобальную финансовую безопасность и мировой порядок. Ее анализ позволяет провести параллели между нарушениями со стороны РФ Женевских конвенций и других специальных конвенций, находящихся под мандатом Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) и Рекомендаций FATF.

Преступление войны РФ носит разрушительное влияние (красные линии) на Мировой порядок и Глобальную финансовую безопасность, целями существования которых является защита прав человека (в том числе обеспечение финансовой безопасности государств, международных объединений, союзов и человека).

Сотрудничество с Группой по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF)

В течение 9 месяцев 2023 г. осуществлялся обмен информацией между Госфинмониторингом и FATF относительно ситуации в Украине, связанной с полномасштабным вторжением РФ.

В отчетном периоде Глава Госфинмониторинга неоднократно обращался с официальными письмами к Президенту FATF г-ну Raja Kumar с подробным описанием угроз и рисков, который несет РФ для целостности международной финансовой системы и призывом к соответствующим действиям.

В сотрудничестве с партнерами из государственного и частного сектора Госфинмониторингом подготовлено видеообращение к FATF с описанием террористических рисков, представляемых РФ для международной финансовой системы. Эти видеообращения были размещены на странице Госфинмониторинга в социальной сети Youtube.

В период с 20 по 24 февраля и с 19 по 23 июня 2023 г. Госфинмониторинг, при поддержке проекта Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине (EUACI), принял участие в очередных Пленарных заседаниях и заседаниях соответствующих рабочих групп FATF, которые проходили в г. Париж (Французская) Республика).

На пленарном заседании, состоявшемся с 20 по 24 февраля, FATF принято Заявление.

Согласно заявлению, FATF глубоко обеспокоена сообщениями о торговле оружием между РФ и странами, в отношении которых СБ ООН применил санкции и происходящие с территории РФ кибератаки.

FATF заявила, что действия РФ неприемлемо нарушают основные принципы FATF, направленные на содействие безопасности, защищенности и целостности глобальной финансовой системы. Такие действия являются грубым нарушением обязательств по международному сотрудничеству и взаимному уважению, на основе которых члены FATF согласились внедрять и поддерживать Стандарты FATF. Поэтому, FATF решила ужесточить санкции в РФ путем остановки ее членства в этой организации. В то же время РФ должна выполнять свои обязательства по имплементации Стандартов FATF.

Следующее пленарное заседание FATF, состоявшееся с 19 по 23 июня 2023 года, продолжило остановку членства РФ в организации.

Согласно официальной информации FATF, по результатам этого Пленарного заседания, агрессивная война РФ против Украины продолжает противоречить принципам FATF по содействию безопасности и целостности мировой финансовой системы и обязательствам по международному сотрудничеству и взаимному уважению, по которым члены FATF согласились внедрять и поддерживать Стандарт .

После заявлений, опубликованных в марте, апреле, июне и октябре 2022 г., FATF повторяет, что все юрисдикции должны быть бдительными по поводу возможных рисков от обхода мер, предпринятых в РФ с целью защиты международной финансовой системы и принимать необходимые меры с целью нивелирования этих рисков. .

В рамках подготовки к очередному заседанию FATF, которое состоится в течение 23-27 октября текущего года, работа Госфинмониторинга и партнеров продолжается.

Сотрудничество с Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL)

Госфинмониторингом осуществлялась проработка проектов Декларации Министров и высокопоставленных делегатов MONEYVAL и Стратегии развития MONEYVAL на период 2023-2027 годов, которые были одобрены на встрече высокого уровня в г. Варшава (Республика Польша) 25 апреля 2023 года.

Указанные документы очерчивают политические и практические видения и роль MONEYVAL в мероприятиях ПИК/ФТ/ФРЗМЗ на ближайшие 5 лет, в рамках которых министры государств-членов и территорий MONEYVAL, ответственные за политику борьбы с отмыванием средств, обязались улучшить эффективность своих режимов для предотвращения и борьбы с отмыванием средств, финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения.

В Декларации министры и делегаты высокого уровня государств-членов и территорий MONEYVAL присоединились к решительному осуждению продолжающейся агрессии РФ против Украины и подтвердили их полную поддержку Украины и ее народа.

С этими документами можно ознакомиться на официальном вебсайте MONEYVAL, а с их украиноязычной версией на официальном вебсайте Госфинмониторинга.

В период с 22 по 26 мая 2023 г. представители Украины при координации Госфинмониторинга приняли участие в заседаниях Рабочей группы по оценкам и 65-м Пленарном заседании Комитета экспертов Совета Европы по взаимной оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL), которое г. Страсбург (Французская Республика).

В ходе пленарного заседания проводились переговоры со странами-членами и наблюдателями MONEYVAL. Международным партнерам была предоставлена ​​информация о работе национальной системы ПИК/ФТ/ФРЗМЗ в условиях агрессивной войны РФ против Украины.

Украиной подтверждено соблюдение всех международных обязательств в сфере финансового мониторинга с учетом объективных обстоятельств функционирования антилегализационной системы.

Также проходила коммуникация с Секретариатом MONEYVAL по рабочим вопросам.

Сотрудничество с Эгмонтской группой подразделений финансовой разведки (ЭГ)

Госфинмониторингом на постоянной основе продолжается сотрудничество с ЭГ в направлении адекватного реагирования на нарушение Устава ЭГ и Принципов информационного обмена между подразделениями финансовых разведок, вызванных террористической войной РФ против Украины.

Обеспечивается конфиденциальная коммуникация с руководством ЭГ, ее секретариатом и подразделениями финансовых разведок-членов ЭГ.

В период с 31 января по 1 февраля 2023 г. представитель Госфинмониторинга принял участие в заседаниях Рабочей группы по вопросам членства, поддержки и соответствия (MSCWG) Эгмонтской группы (г. Дакар, Республика Сенегал).

В период с 03 по 06 июля 2023 г. в г. Абу Даби (Объединенные Арабские Эмираты), при содействии Специального представителя Председателя – Координатора проекта ОБСЕ в Украине представители Госфинмониоринга приняли участие в ежегодных Пленарных заседаниях Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки.

В рамках текущих заседаний достигнут консенсус относительно шагов, целью которых является продолжение укрепления способности сообщества Эгмонтской группы противостоять современным вызовам и обсудить вопросы, нацеленные на повышение эффективности двустороннего и многостороннего международного сотрудничества между ПФР-членами Эгмонтской группы, в том числе в рамках проектных инициатив групп.

Также в рамках этих заседаний был заключен между Госфинмониторингом и Специальной контролирующей службой банковского надзора (IVE) Республики Гватемала новый Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере обмена информацией относительно отмывания средств или других активов, связанных с предикатными преступлениями и финансированием терроризма.

13 июля 2023 года представители Госфинмониторинга приняли участие в онлайн семинаре по 16-й Рекомендации FATF (электронные переводы), организованном Секретариатом Эгмонтской группы.

Другие международные активности финансовой разведки

16 января 2023 года на официальном вебсайте Конференции Сторон Конвенции Совета Европы об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем, и о финансировании терроризма (Варшавская Конвенция) обнародовано решение по результатам Пленарного заседания (15–17 ноября 2022 года) которому принял онлайн участие представитель Госфинмониторинга.

В соответствии с этим решением РФ, в частности, лишено право голоса по любым вопросам, кроме уставных, выполнять функции докладчика, координатора, руководителя делегации, представляя Конференцию.

Также представители Госфинмониторинга приняли участие:

- в тренинге по вопросу проведения расследований в сфере виртуальных активов в рамках проекта «Инновационные политические решения по уменьшению рисков по отмыванию денег, связанных с виртуальными активами», который состоялся 27-29 марта 2023 в г. Вена (Австрийская Республика);

- в онлайн-семинаре Группы по разработке политики FATF по конфискации, не основанной на обвинительном приговоре суда, состоявшемся 29 марта 2023 года;

- во встречах с выездной миссией Европейской комиссии по общей оценке правовой и институциональной базы и экспертной оценке по борьбе с организованной преступностью в Украине, которые состоялись 18 апреля 2023 года;

- во встрече с представителями Европейской комиссии по анализу эффективности проведения финансовых расследований компетентными органами Украины (21 апреля 2023), в контексте оценки Украины как страны – кандидата на вступление в Европейский Союз;

- в визите в г. Берлин (Федеративная Республика Германия) для изучения опыта Германии в проведении секторальной оценки рисков и использования этих достижений во время проведения Национальной оценки рисков в Украине, который состоялся 18-22 апреля 2023 года и был организован Центром демократии и верховенства права (ЦЕДЕМ), в рамках проекта "Инициатива секторальной поддержки гражданского общества Украины";

- в конференции «Обеспечение целостности и устойчивости финансовой системы Украины», состоявшейся 19 июня 2023 г. в Лондоне (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), где был рассмотрен прогресс, влияние и эффективность усилий, прилагаемых в Украине правительством и гражданским. обществом для построения прочной и надежно защищенной финансовой системы перед лицом финансовых злоупотреблений;

- в семинаре по теме «Европейский опыт введения в обращение и обращения виртуальных активов», который состоялся 12–13 июля 2023 года, в рамках привлечения внешней помощи Европейской Комиссии в рамках инструмента TAEIX и по инициативе НКЦБФР;

- во встрече с представителями Европейской Комиссии по подготовке Плана восстановления Украины, в части борьбы с отмыванием средств, организованной Министерством финансов Украины 03 августа 2023 года;

- в совещании по обеспечению реализации рекомендаций Европейской Комиссии, указанных в Заключении Еврокомиссии по заявке Украины на членство в Европейском Союзе, в части обеспечения соответствия национального законодательства по борьбе с отмыванием средств шестой и седьмой Рекомендациям FATF, организованной Министерством финансов Украины 04 августа 2023 года ;

- во встрече с представителями партнеров по развитию проектов международной технической помощи с целью обсуждения имплементации текущих и будущих активностей в рамках проектной деятельности, которая состоялась 13 сентября 2023 года;

- в Глобальной консультации сектора НПО: «Риски и последствия: обсуждение будущего Рекомендации 8 FATF», которая проходила 26 – 27 сентября 2023 г. в Федеративной Республике Германия.