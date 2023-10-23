Об этом он рассказал на своем канале.

«Россия продает Китаю по очень приятным ценами ископаемые энергоносители, а Китай загружает россию полностью там всем от скрепок до автомобилей. Огромный рынок сбыта получается, российский автопром там уже где-то на десятом месте, остальное всё Китай», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, Китай заваливает россию своими товарами, и для него это прекрасная возможность преодолеть экономическую стагнацию. Как отметил Борис Тизенгаузен, и россия тоже не против, чтобы весь российский рынок был завален китайскими товарами.

«Но есть у меня ощущение, что там уже никакого братского уровня общения нет. То есть у Си Цзиньпина есть понимание того, что у путина просто выхода нет, поэтому можно его заставлять увеличивать объем торговли», - заявил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, чего пытается добиться рф на фронте: «Активизация восточного направления боевых действий».

Также Politeka сообщала, что политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал об ответе Украины на обстрелы рф: «Гораздо больше дронов может полететь по территории россии».