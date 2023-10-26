Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что против Китая в ближайшее время могут ввести дополнительные санкции.

Об этом он рассказал на своем канале.

«У Китая проблемы с экономической точки зрения, и они довольно серьезные. И в ближайшее время довольно серьезный кризис может постигнуть экономику Китая, там множество разных причин», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, в первую очередь по экономике Китая ударила пандемия, потом во время войны еще сильнее экономику добили санкции. Как отметил Борис Тизенгаузен, помимо этого всего, в ближайшее время против Пекина могут ввести еще дополнительные санкции за предоставление помощи рф.

«А что такое дополнительные санкции? Это, собственно говоря, означает, что если вы сотрудничаете с китайскими компаниями, то и вы попадете под санкции. Китай создает риски и проблемы», - заявил Борис Тизенгаузен.

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