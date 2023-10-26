Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко объяснил, что агрессия россии, Нагорный Карабах и действия «Хамас» сегодня тормозят мировую экономику и ее потенциальный рост.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Мировая экономика реагирует и на войну россии против Украины, и на конфликты, которые сейчас находятся на Ближнем Востоке, и на то, что происходило между Азербайджаном и Арменией, и между Тайванем и Китаем. То есть много таких точек напряжения, и мировая экономика на это действительно реагирует. Как реагирует мировая экономика? Уменьшается уверенность в будущем», - рассказывает Олег Устенко.

Как он объясняет, эта уверенность в будущем дает драйв экономической системе, именно поэтому он и возникает, в нашем же случае это неуверенность в будущем. К тому же, добавляет эксперт, уверенность в будущем должна стимулировать потребителей тратить больше, делать более дорогие и более длительные покупки.

То есть, отмечает гость программы, речь идет о том, чтобы граждане тратили средства не просто на продукты питания, а на что-то более продолжительное в употреблении, например, на покупку автомобилей, домов, квартир, чтобы этот рынок развивался более активно. А с происходящего сейчас, констатирует экономист, мы видим, что эта уверенность уменьшилась, соответственно, уменьшается желание потребителей тратить больше средств.

«Если это происходит, это означает, что идет отрицательный сигнал для общеэкономической системы, и рост, который мог бы произойти в нормальных условиях, уменьшается. Потенциально уменьшаются возможности для экономического роста», - объясняет Олег Устенко.

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