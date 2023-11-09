Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что депутатам нечего опасаться закона о финмониторинге PEP, если они не занимаются коррупцией.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Если, например, человек пошел работать в 2024 году, будет браться (ред. – период), когда приняли закон, то есть с 2023 по 2024, то есть мониториться будет год. Если человек пришел в 2026 году, то берут с 2023 по 2026 год, то есть 3 года», – рассказывает Георгий Биркадзе.

Также, объясняет эксперт, за человеком будет жесткий мониторинг в течение 12 месяцев после того, как он уволился, то есть это то, какие деньги он тратил, куда ездил, что покупал. А после 12 месяцев, добавляет он, человек остается в этом PEP, но мониторинг уж очень лайтовый.

«Я что-то не могу понять, а в чем проблема быть открытыми, показывать все, что ты зарабатываешь, и платить налоги? У меня таких проблем нет, я прятать ничего не собираюсь, поэтому я вообще обеими руками «за», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

По мнению эксперта, когда ты идешь в Верховную Раду, ты не идешь туда для того, чтобы заработать деньги и исчезнуть, нужно идти туда, чтобы сделать что-то для своего государства, чтобы остаться в истории, но таких намерений у депутатов мы сегодня не видим.

Как сообщала Politeka, Катамадзе рассказал, что ситуация с Саакашвили действительно сложнее, чем кажется, но свою оценку реформаторы получают уже после смерти.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе прокомментировал принятие в Украине согласованного с западными партнерами закона о финмониторинге PEP.