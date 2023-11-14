Экономический эксперт Олег Пендзин рассказал, что в мире идет экономическая борьба за ресурсы, ископаемые, финансы, трудовые потоки, и часто это перерастает в экономические войны и горячие конфликты.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

Как объясняет гость программы, в действительности мир мало меняется с точки зрения интересов. К тому же, добавляет эксперт, когда обсуждается вопрос экономических процессов в мире, он всегда вспоминает очень известное изречение Уинстона Черчилля: у Великобритании нет вечных друзей и вечных врагов, есть вечные интересы.

«Действительно мир сегодня – это система, которая борется за ресурс, связанный с полезными ископаемыми, с финансами, с трудовыми потоками. То есть борьба за ресурсы на самом деле является главной движущей силой всех происходящих в мире процессов. В конце концов, очень известное выражение, что политика – это концентрированное выражение экономики», - объясняет Олег Пендзин.

По его словам, когда мы сегодня говорим о перераспределении мира, новых потоках, новых тенденциях, во-первых, надо понимать, что в мире четко произошла определенная поляризация: есть условный Юг, есть условный Запад, есть страны, которые видят свое новое место в миропорядке. Кроме этого, добавляет эксперт, есть мировые производители и мировая фабрика, мировой научно-технический центр, научно-исследовательский институт. И все это, констатирует он, в определенной степени переплетено достаточно серьезными экономическими отношениями, экономическими войнами, превращающимися в горячие конфликты.

«Так произошло исторически, что Украина встала на пересечении всех интересов, и мы видим сегодня войну в Украине, которая действительно инспирирована огромными геополитическими вещами, в том числе и цивилизационным выбором украинцев, нашим направлением на лучшие примеры сегодняшней демократии и цивилизации. В конце концов, у нас есть северный сосед, который имеет другой цивилизационный выбор и теперь имеет совершенно другое место в истории», - заключает Олег Пендзин.

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