Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

По словам гостя программы, не секрет, что мир уже давно, по меньшей мере, лет 50 является глобальным, он уже иным, кроме как глобальным, не будет. К тому же, добавляет он, мир уже не будет таким, как был раньше, как был год назад, два года назад, а в отношении войн, каких-либо серьезных процессов, тем более глобальных, то их причины нужно искать в экономической плоскости, т.е. нужно искать экономический резон.

«Что такое война? Это перераспределение ресурсов, это борьба за ресурсы природные, недра земли, землю, лесные, водные ресурсы, за трудовые ресурсы, за технологические ресурсы, за научно-технологические решения, и все это в условиях с сегодняшнего дня и навсегда глобального мира», - объясняет Андрей Новак.

Как отмечает эксперт, нужно понимать, что в глобальном мире каждая страна, каждое объединение стран, например, как ЕС, ищут для себя как можно лучшее место. К тому же, подчеркивает он, речь идет о месте не просто сырьевого придатка, а месте высокотехнологичной страны или группы стран.

«Несмотря на то, что в Украине еще война, мы уже сейчас должны думать и даже действовать в том направлении: какое место мы видим и хотим для Украины в этом новом глобальном мире, в мире новой экономики? Потому что экономика уже старой не будет», – подчеркивает Андрей Новак.

Как сообщала Politeka, Мусиенко объяснил, что на левобережье Херсонщины ВСУ либо проводят фланговую маневровую операцию, либо готовят этот плацдарм на будущее.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, что поможет ВСУ продолжить маневровую войну.