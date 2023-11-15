Первый заместитель председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Ярослав Железняк поддержал запрет проверки контролируемых иностранных компаний (КИК).

Об этом он написал в своем телеграмме-канале.

Депутат сообщил, что Союз Украинских предпринимателей (СУП) обратился в комитет с просьбой отказаться от обязательного представления отчетности по контролируемым иностранным компаниям (КИК) на период действия военного положения. КИК – это преимущественно оффшорные компании, которые используются для уменьшения налогообложения или сокрытия активов.

В Союзе считают, что отчеты могут быть использованы для давления на бизнес.

«В условиях, когда все чаще фиксируется неправомерное и немотивированное давление со стороны правоохранительных и контролирующих органов, украинские предприниматели потеряли доверие и имеют все основания считать, что открытие информации приведет к дополнительному давлению», – говорится в заявлении СУП.

На простом языке бизнес не желает показывать отчетность относительно своих иностранных (оффшорных) активов, потому что контролирующие органы это увидят. Но в таком случае налоговые органы не смогут проверить полноту уплаты налогов. В Порядке проверки, утвержденном Минфином, говорится, что «предметом проверки контролирующего лица является своевременность, достоверность, полнота начисления и уплаты налога на прибыль или НДФЛ, военного сбора, а также соблюдение законодательства»

Но, несмотря на абсурдность требований СУП, за которой можно настаивать и на отмене налогов, заявление о давлении контролирующих органов поддержал народный депутат Ярослав Железняк.

«Если честно, то я уверен, что в существующей системе когда каждый день усиливается роль правоохранителей – именно так и произойдет», – отметил член комитета Железняк.

Напомним, что именно комитет по финансам, налоговой и таможенной политике готовит законодательные инициативы, которые должны способствовать наполнению государственно бюджета Украины и внедрению взвешенной фискальной политики. Но руководство комитета часто попадает в скандалы. Так, в мае прошлого года Союз украинских предпринимателей потребовал отставки председателя комитета Данилы Гетманцева.