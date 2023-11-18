Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал ситуацию с госбюджетом Украины на следующий год и заявил, что ввиду дефицита год будет тяжелым.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Действительно мы утвердили бюджет, и это хорошие новости. Но хочу сказать, что хороших новостей мало. Сначала говорили, что в 2023 году у нас бюджет на безопасность и оборону будет стоить 1,2 триллиона гривен, в следующем году у нас заложено 1,8 триллиона гривен. Чтобы вы поняли, сейчас речь идет о том, что у нас вообще 3,5 триллиона бюджет. Дефицит где-то 1,7, то есть почти 50% бюджета. Это 41 миллиард долларов, где мы собираемся эти деньги брать?», – отмечает Георгий Биркадзе.

По его словам, Европа нам должна дать 18 миллиардов, США – 8,5 миллиардов, еще мы должны получить также от МВФ 15,6 миллиарда, которые разбили на 4 раза. По мнению эксперта, в этом году в ближайшее время мы получим 1 миллиард, а в следующем – 4. Кроме того, добавляет он, также мы должны получить деньги от наших партнеров, это Япония, Южная Корея и другие.

Тем не менее, отмечает эксперт, его беспокоит тот факт, что дефицит у нас 41 миллиард долларов, а получить мы сможем где-то 29-30 миллиардов гарантированно, то есть это США, ЕС. Потому, утверждает он, это будет тяжелый год для Украины.

«Но хочу сказать, что руки опускать не нужно, мы можем опустить руки только для того, чтобы взять топор и рубить оккупантов. Пока не все пропало», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе объяснил, что у нас не должно быть двойных стандартов, когда власть в своих действиях ошибается, чиновник это или президент, он должен ответить.

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