Военный эксперт Александр Мусиенко сообщил, что необходимо ввести контроль за соблюдением санкций, чтобы ни одна из стран не действовала в обход запретов.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Я всегда отстаиваю позицию, что против россии нужно ввести эмбарго по меньшей мере на технологии двойного назначения, то есть полный запрет экспорта в россию любыми странами технологий, которые могут быть использованы в строительстве ракет, высокоточных систем, дронов», - сообщил Александр Мусиенко.

По словам военного эксперта, очень было бы эффективно, если бы Запад запретил поставки таких товаров даже для гражданских нужд без исключения. Как отметил Александр Мусиенко, если не вводится эмбарго, то, по крайней мере, должен быть налажен механизм, который будет выявлять, как и благодаря кому эти санкции обходят.

«То есть те политики, которые внедряют санкции, те органы, которые принимают решения, всегда должны идти в ногу с процессами», – заявил Александр Мусиенко.

Как писала ранее Politeka, Георгий Биркадзе рассказал, как мы защитим свои подстанции от шахедов: «На все 100%».

Также Politeka сообщала, что Георгий Биркадзе рассказал о необходимых санкциях: «Нужно сегодня сделать все, чтобы не было трех вещей в россии».