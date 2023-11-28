Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе рассказал, что на самом деле в Украине более низкие тарифы на электроэнергию, чем в Европе, поэтому могут поднять вопрос об их поднятии, но есть одно «но».

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как отмечает эксперт, он хотел бы приподнять занавес тайны и сообщить о слухах, что в ближайшее время вообще ДТЭК могут национализировать. Поэтому, убежден он, в таком случае не стоит поспешно поднимать цены на электроэнергию для населения, если на этом кто-то хотел бы нажиться.

«Но я считаю, что, если будут думать приподнять цены, откровенно говоря, могу сказать, это разумно. Потому что, если сравнить наши цены с Польшей, Словакией, то они в 5-6 раз ниже, ну, не 5-6 раз, так было, сейчас где-то в 3 раза», - объясняет Георгий Биркадзе.

К тому же, напоминает эксперт, следует понимать, что сейчас Украина не контролирует 6 энергоблоков, а это 11 ГВт электроэнергии. Кроме того, добавляет он, следует понимать, что до этого мы получали самую дешевую электроэнергию – это была атомная электроэнергия.

«Сейчас у нас нет такой возможности. Поэтому нужно объяснить и донести до людей, почему могут поднять немного цену, я это понимаю, это нормально. Но я считаю, что на прифронтовой зоне поднимать нельзя», – отмечает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Шейтельман сообщил, что россия все больше становится зависимой от Китая, что означает дешевую нефть и расчеты в юанях.

Также Politeka писала, что Биркадзе рассказал, как мы защитим свои подстанции от шахедов.