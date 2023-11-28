Эксперт по ЖКХ Олег Попенко сообщил, что вопросом тарифов в Украине никто не занимается, хотя для этого специально были созданы соответствующие органы.

Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«За тарифную политику, за политическую часть тарифа у нас отвечает Кабинет Министров. У нас были созданы целые директораты по всем направлениям, в которые специально набрали людей», – сообщил Олег Попенко.

По словам эксперта, люди, которые должны заниматься тарифной политикой, в Украине есть, эти обязанности лежат на плечах этого директората. Проблема в том, как отметил Олег Попенко, что вопросы тарифов почему-то ставят на второй план, и, несмотря на актуальность этой проблемы для украинского народа, ею никто не заботится.

«У нас нет заказа от государства на формирование государственной тарифной политики в области энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, для водоканалов, для тепловиков, потому что никто в этом не заинтересован», - заявил Олег Попенко.

Как писала ранее Politeka, «Нафтогаз» вернет деньги, как и кому: «Достаточно написать заявление».

Также Politeka сообщала о минимальной и средней зарплате в Украине: как вырастут доходы в 2024 году.