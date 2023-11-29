Политтехнолог Олег Постернак сообщил, что россии помогают обходить санкции такие страны, как Казахстан, Турция и Китай, а также фирмы-посредники.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«россия наладила успешный механизм обхода 15 тысяч санкций. Ключевой механизм очень простой: фирмы-посредники по всему миру при соучастии правительств некоторых стран, например, Казахстана, Турции, Китая, позволяют россии наращивать объем ресурсов», - рассказывает Олег Постернак.

Как он отмечает, это не секрет, что россия создала теневой танкерный флот, который позволяет обходить нефтяное эмбарго и обходить западные страховки. По словам эксперта, 23 компонента, которые были изъяты в российском оружии на передовой, содержат чипы и микросхемы западного производства большинства западных компаний.

К тому же, добавляет гость программы, Китай продолжает через фирмы-посредники предоставлять россии беспилотники. Что касается Казахстана, то, рассказывает он, в 2022 году импорт из Казахстана в ЕС резко вырос на 89%, достигнув примерно 10 миллиардов евро, также на 25% произошел рост казахстанского экспорта в россию.

«Не нужно быть выдающимися ломоносовыми или лобачевскими, чтобы понять, что Казахстан используется как третья страна для преодоления этих санкций. Кстати, между прочим, почти 1 миллиард из этой суммы казахстанского экспорта в россию приходится на машиностроительные технические товары, хотя Казахстан не производит большинства видов этих товаров. Это маленькие примеры того, как россия смогла отладить потоки необходимых ей товаров», - объясняет Олег Постернак.

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