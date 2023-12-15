Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, зачем в Украине приняли закон, который задним числом возвращает налоги в банковскую сферу.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Закон 9656 президент подписал, до этого с прибыли в банках платили налог в 18%, сегодня сделали 50%. Слушайте, сегодня в стране нет денег, их нужно где-то брать. Ощадбанк, ПриватБанк вместе с частными банками заработали 123 миллиарда гривен, ежемесячно они зарабатывали около 12 миллиардов», - рассказывает Георгий Биркадзе.

И таким образом, констатирует эксперт, до конца года у нас будет 147 миллиардов, то есть это где-то 15 миллиардов прибыли в месяц. К тому же, добавляет он, в следующем году этот налог будет снижаться, сейчас нужно было взять где-то деньги, поэтому 50%, а потом будет 25%.

«Давайте говорить откровенно. Кто-то видел бедного банкира? Я не видел. Кто-то видел еврея с лопатой? Я не видел. Сегодня трудные времена и нам нужно где-то брать деньги», – подчеркивает Георгий Биркадзе.

Попутно эксперт объясняет, откуда вообще у банков эта прибыль, в частности, они выдали аграриям 80 миллиардов гривен кредита под низкие проценты, это во время войны. И мы продавали наши облигации действительно по 17%, отмечает он, на них есть спрос, их покупают с большим удовольствием, поэтому банки начали такие сумасшедшие заработки иметь.

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