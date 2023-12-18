Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что сейчас мы ждем помощи от Запада, поэтому бюджет на оборону еще будет увеличиваться, как и в прошлом году.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Распространяется информация о минус 20% из бюджета на оборону. Чтобы вы понимали, в 2023 году у нас бюджет был около 1 триллиона гривен, затем в течение года мы дважды меняли бюджет на оборону, добавляли 500 миллиардов и 300 с копейками миллиардов. И в 2023 году бюджет был 1 триллион 800 миллиардов гривен на безопасность», – рассказывает Георгий Биркадзе.

Как отмечает эксперт, мы что-то не видели, чтобы тогда критики Зеленского писали о том, что он дважды увеличил бюджет на оборону, а вот теперь, когда денег нет, начинают уже это разгонять. К тому же, добавляет он, мы сейчас ждем денег от ЕС и США, поэтому есть проблемы.

«И я хочу вас заверить, что прежде всего для нас и для президента – деньги на оборону и безопасность. Я уверен, как только проголосуют за эти статьи, обязательно будут увеличивать в следующем году бюджет обороны и безопасности, и это будет где-то у той цифры, которая была в 2023 году – 1,8 триллиона гривен», - объясняет Георгий Биркадзе.

Поэтому, констатирует эксперт, не нужно слушать или читать какой-то бред, не стоит обращать на это внимание, но надо понимать, что сегодня власть работает над тем, как достать деньги и оружие для наших бойцов.

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