Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Одна группа аналитиков озабочена, говорит, что все пропало. Почему? Причиной называет большой мировой долг, который сегодня составляет более 307 триллионов долларов, он в несколько раз больше суммарного ВВП всех стран. Это словно предвестник какого-то страшного кризиса», - рассказывает Андрей Новак.

По его словам, на самом деле долг также является источником развития, ведь, когда государство или компания берет кредит, она это делает для того, чтобы вложить деньги во что-то, увеличить производство, дать каким-то новым инвестиционным проектам, на которых будет зарабатывать больше, а из заработанного уже и будет возвращаться долг.

«Все страны, все компании живут взаймы. Даже мы с вами как потребители, когда хотим улучшить уровень своей жизни, берем кредит: ипотечный кредит, чтобы улучшить жилищные условия, кредит на автомобиль для того, чтобы улучшить свои транспортные возможности, даже на бытовую технику мы берем кредиты. Но это все развивает нас и делает более высоким, лучшим, комфортным уровень нашей жизни», - объясняет Андрей Новак.

Это же, констатирует эксперт, касается и компаний, которые берут взаймы, это делается для того, чтобы наращивать производство, увеличивать количество работников. Итак, заключает он, долг – государственный, корпоративный, личный – это источник развития и прогресса, а проблема уже заключается в том, как этот долг используется.

Как сообщала Politeka, Ниранжан сообщил, что летом 2024 на фронте произойдет серьезный перелом, а дальше Украина с победой начнет переговоры с россией.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман прокомментировал начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.





