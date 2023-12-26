Экономистка Юлия Глушко объяснила, что во многих моментах наши городские бюджеты абсолютно не учитывают изменения, которые внесла война, в частности, это касается образования и расходов на ВСУ.

Об этом она рассказала в программе «Диалоги с Максимом Яли».

Как отмечает гостья программы, мы видели, какие были митинги и недовольство под Киевсоветом, когда депутаты голосовали за бюджет. А для того, что понять причины этого, констатирует она, нужно посмотреть в сравнении, Киевсовет принял бюджет на 72,6 миллиарда на 2024 год, а вот детали – это уже самое интересное.

«На ВСУ потратят 1 млрд, это 1,4%. Мы сравним со Львовом, где бюджет 13 млрд и также 1 млрд на ВСУ, что составляет для бюджета Львова 7,7%. То есть понимаем уровень жадности реководителей этих городов. В Днепре бюджет составил 17 млрд, указал городской совет, что почти млрд они готовы выделить на ВСУ, там что-то 980 млн. Также можем посмотреть на Черновцы, у них 4,5 млрд бюджет, они выделили 150 млн на ВСУ», - рассказывает Юлия Глушко.

Как всегда, отмечает она, наибольшую долю бюджета занимает образование, например, образование в Черновцах стоит 43% от бюджета, в Днепре – 29%, Киевсовет говорит, что на сферу образования выделил более 27,2 миллиарда, что составляет 32% расходов. Но ведь надо понимать, объясняет экономистка, какова ситуация в стране, сколько людей выехало заграницу и сколько из них детей.

«Покажите инвентаризацию детей, во-первых. Во-вторых, что такое образование? Может быть, это ремонты? Может быть, это нельзя назвать образованием? Может быть, это дидактический материал для детей 1-3 классов, которых в школе нет? 11 школ во Львове 1 сентября не открылись, детей не было, некому было туда идти. И некоторые из этих школ в 2020 году отремонтировали по программе «Большая стройка». Это говорит о том, что ни один департамент образования не ведет аналитику, не прогнозирует, не планирует, не понимает, какая рождаемость, кто, как и где живет в районах, городах. Вообще это все какая-то каша», - объясняет Юлия Глушко.

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