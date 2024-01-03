Журналист Эдуард Глеза сообщил, что в Украине надеются на принятие помощи от ЕС в феврале этого года.

Об этом он рассказал на канале «Контекст».

«В следующем году Украине понадобится 37 миллиардов долларов внешней поддержки, и это программа минимум. Что мы имеем сейчас? В настоящее время запрос президента США Джо Байдена на 60 миллиардов долларов для нашей страны в тупике в Конгрессе. В Белом доме и в Украине ожидают, что демократы и республиканцы достигнут соглашения в январе 2024 года», - сообщил Эдуард Глеза.

По словам журналиста, пакет поддержки от Европейского Союза на 50 миллиардов евро тоже заблокирован из-за вето наших соседей-венгров. Но, как отметил Эдуард Глеза, в Украине надеются, что помощь от ЕС будет одобрена в феврале 2024 года, а деньги поступят в конце марта.

«В целом Украина с сентября активно пытается сэкономить деньги и изменить приоритеты расходов. В частности, Кабмин увеличил налоги на доходы банков, также меняется схема перераспределения поступлений военного налога на доходы физических лиц», - заявил Эдуард Глеза.

Как писала ранее Politeka, размер выплат на детей изменится, названы увеличенные суммы: какие деньги ждут родителей в 2024 году.

Также Politeka сообщала, что на пенсию смогут выйти не все украинцы: в Украине с 1 января ужесточили требования.





