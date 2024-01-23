По итогам 2023 года Финансовая компания Activitis вошла в список крупнейших налогоплательщиков Украины среди небанковских финансовых учреждений. Общая сумма уплаченных налогов компанией составила 45 миллионов 163 тысяч гривен, что на 9% больше, чем в 2022 году.

В указанную сумму входят налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, военный сбор и единый социальный взнос на обязательное социальное страхование сотрудников.

Согласно количеству работников компании, на каждого приходится около 1 миллиона 75 тысяч гривен уплаченных налогов.

Анастасия Штаньковская, финансовый директор компании, подчеркнула важность прозрачного выполнения наших обязанностей, отметив, что такая позиция является ключевой для украинского бизнеса в условиях, нуждающихся в адаптации и показывающих устойчивость национальной экономики.

Анастасия Штаньковская, финансовый директор финансовой компании Activitis