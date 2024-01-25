В условиях современности ключевую роль в определении направлений развития играет государство. Большинство средств, собранных в государственный бюджет Украины, направляются на укрепление обороноспособности страны. Те финансы, которые поступают от международных партнеров и которые, как правило, не могут быть использованы для военных закупок, алокируются для покрытия социальных потребностей населения.

Важной задачей в этот период является обеспечение макроэкономической стабильности и поддержка покупательской способности граждан.

Особое внимание следует уделить роли факторинга в контексте государственных закупок. Внедрение факторинга позволит правительству более эффективно планировать бюджетные расходы, обеспечивая отсрочку платежей за приобретенные товары и услуги. Это также пригодится поставщикам, позволяя им быстрее получать оплату без необходимости тратить собственный оборотный капитал. Кроме того, банки и финансовые учреждения могут использовать свою ликвидность для финансирования государственных закупок, тем самым стимулируя денежное обращение в экономике.

Павел Матияш , генеральный директор финансовой компании Activitis