Благотворительные инициативы стали ключевой частью нашей философии. В прошлом году мы активно приобщались к многочисленным проектам, сотрудничая с разными благотворительными организациями.

Сейчас я хочу остановиться на нашем сотрудничестве с благотворительными фондами и платформами фандрайзинга. Команды этих некоммерческих организаций не используют ни одного процента благотворительных взносов, предназначенных для помощи армии или гуманитарной помощи. Следовательно, их деятельность зависит от партнерств с компаниями, перечисляющими средства на институциональную поддержку фонда, а также от отдельных грантов и благотворительных взносов. Это обеспечивает покрытие операционных расходов команды.

Активитис гордится партнерством с фандрайзинговой платформой United24, созданной по инициативе Президента Украины, а также сотрудничеством с фондом "Вернись живым". С начала полномасштабного вторжения наша компания перечислила более 7,5 миллиона гривен в поддержку их операционной деятельности.

Мы благодарны за возможность быть частью важного дела и вместе с нашей командой продолжаем поддерживать тех, кто в этом нуждается больше всего!

Исполнительный директор финансовой компании Активитис Ирина Попова.